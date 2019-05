Jeder Kilometer zählt

MOZ

Eberswalde (MOZ) In 36 Stunden. Zu zweit. Ohne Geld. So weit weg wie möglich. Für einen guten Zweck. HNE-Studentin Sabou-Julie Kazemi-Saffari nimmt zum dritten Mal an der Aktion BreakOut teil, die zweierlei verbindet: Reisen und Spendenmarathon. Aktuell sucht sie noch potenzielle Unterstützer für die Aktion. Einmal im Jahr gehen die Teilnehmer von BreakOut in Zweierteams in München, Berlin und Köln an den Start. Sie haben 36 Stunden Zeit, so weit weg wie möglich zu reisen. Und dürfen dabei kein Geld für die Fortbewegung ausgeben. Mit dem Esel, Fahrrad, zu Fuß, im Auto, mit der Bahn oder im U-Boot reisen die Teams für den guten Zweck durch ganz Europa. Das Ganze basiert auf der Idee eines Spendenmarathons: Vor dem BreakOut sammeln die Teams Unterstützerinnen, die dann für ihr Team pro gereistem Kilometer spenden.

Sabou-Julie Kazemi-Saffari und ihr Freund Timo bilden das Team "WEIT.Blick" eines von rund 50, die vom 14. Juni, 9 Uhr, bis 15. Juni, 21 Uhr unterwegs sein werden. Wohin genau es sie verschlagen wird? "Wir wissen es noch nicht. Bei den letzten beiden Malen sind wir in Spanien und Kroatien gelandet", berichtet die Studentin. Wer mitmachen möchte, kann sich auf break-out.org registrieren und die Reise aller Teams im Live-Blog verfolgen.

In diesem Jahr geht die Spendensumme an den Verein Zeltschule, der bereits zwölf solcher Schulen im libanesisch-syrischen Grenzgebiet gebaut hat. Über 2000 syrische Kinder profitieren täglich vom Unterricht. Familien werden mit Lebensmitteln versorgt und die medizinische Versorgung der Kinder übernommen. So werde den Geflüchteten ermöglicht, das Kriegsende in ihrer eigenen Region abzuwarten. Die Ausbildung dieser Kinder sei zudem aktive Terrorismus-Prävention.