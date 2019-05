Kradfahrer stürzt schwer

MOZ

Britz (MOZ) Beamte der Polizeiinspektion Barnim wurden am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich im Blütenberger Weg ereignet hatte. Dort war aus zunächst ungeklärter Ursache der 48-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades gestürzt. Dabei zog sich der Kradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden musste. Während der Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten fest, dass der gestürzte Mann erheblich alkoholisiert war. In der Folge musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zudem wurde der Führerschein des Kradfahrers sichergestellt. An dem nicht mehr fahrbereiten Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.