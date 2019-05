Neuenhagener Frauenchor ist 25

Die kommendenAuftrittstermine

Der Neuenhagener Frauenchor ist unter anderem am 15. Juni beim Sängerfest der Chöre aus dem Kreis Märkisch-Oderland in Alt-Rosenthal zu hören; am 22. Juni in der Feldsteinkirche Hirschfelde beim Sommerfest; am 30./31. August beim Neuenhagener Oktoberfest, wo die Frauen auch einen Kuchenstand betreiben; am 29. September gemeinsames Konzert mit dem Männerchor Frohsinn 1880; am 20. Oktober beim Herbstkonzert in der evangelischen Kirche gemeinsam mit dem Chor Kantorei⇥Iv