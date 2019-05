MOZ

Beeskow (MOZ) Bürgermeister Frank Steffen hat in dieser Woche an der Probe des Beeskower Männerchors teilgenommen. Am Sonnabend wird er mit dem Chor im Rahmen des Stadtfestes auftreten und damit ein Versprechen einlösen, das er zum Jahresanfang gemacht hat.

Neben dem Chorgesang gibt es auf dem Stadtfest aber auch Rock und Schlager. Am Freitag spielt die Fürstenwalder Partyband Hokus-Pokus, am Sonnabend treten unter anderem die Neißetaler Musikanten, Undine Lux und Fräulein Biene und Band im Stadtfestzelt auf.