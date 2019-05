Schöneicher wollen Überweg

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die alte Gemeindevertretung hat bei ihrer letzten Zusammenkunft der neuen noch ein Thema vorgegeben: Auch das am Sonntag gewählte Gemeindeparlament wird sich mit der Verkehrssituation im S-Bahnhof Friedrichshagen beschäftigen.

Konkret geht es um einen Fußgängerüberweg oder eine Ampel, sodass Passanten besser über die Dahlwitzer Landstraße kommen, wenn sie von der Straßen in die S-Bahn umsteigen wollen. Auf Antrag von Linken, CDU und FDP hat die Gemeindevertretung Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) beauftragt, dazu Kontakt mit Berliner Behörden aufzunehmen.

"Alte Menschen und Kinder haben dort erhebliche Probleme", begründete Karin Griesche (CDU) den Antrag. Mathias Papendieck (SPD) erinnerte daran, dass es Bemühungen der Straßenbahn-GmbH um eine Verlegung der Tram-Haltestelle auf die andere Straßenseite gebe. Das Verfahren ist aber nicht abgeschlossen, stellte sich in der Debatte heraus. Und es erwies sich, dass die Mehrheit der alten Gemeindevertretung auf jeden Fall ein Signal setzen wollte, dass Schöneiche eine solche Lösung will.

"Ich staune, was Sie mir als kleinem Randberliner Bürgermeister zutrauen, was ich in der Berliner Senatsverwaltung erreichen kann", kommentierte Steinbrück. "Wir müssen uns bemerkbar machen", erwiderte Karin Griesche. Mit großer Mehrheit (10 Ja-, 4 Neinstimmen, 2 Enthaltungen) stimmten die Abgeordneten zu.