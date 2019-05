Mit Freibier und Frauen

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (René Matschkowiak) Die Helene funkelte am Feiertag, einige Frankfurter trauten sich und hüpften hinein. Der Himmel über dem Lieblingssee vieler Frankfurter war blau, von der Bühne dröhnte ein Kracher der Partyband Right Now. Auch wenn die Männer ihren Ehrentag gebührend feierten, war das dritte Brauereifest am Helenesee keine reine Männerparty: Die Frauen blieben nicht zu Hause, sie tanzten auf dem Podest oder tranken mit. Die Kinder vergnügten sich auf der Hüpfburg, wurden bemalt oder tollten umher.

Bilderstrecke Himmelfahrt in Eggersdorf Bilderstrecke öffnen

Die Veranstalter Daniel Grabow und Götz Ziaja vom Frankfurter Brauhaus haben das Brauereifest im Jahr 2017 etabliert, sie wollen das Brauereifest zur größten Himmelfahrtsparty in der Region machen. Das ist ihnen gelungen, das Angebot an Spiel und Spaß ist noch weiter gestiegen. Sein erstes Brauereifest hat Bernd Schneider genossen. Er lobt das Familienprogramm. "Hier ist wirklich viel los", meinte er. Und die Zufriedenheit stand den Gästen ins Gesicht geschrieben. Gutes Wetter, Bier, die Helene – für viele Frankfurter gibt es nichts Schöneres. Das Fahrrad war das beliebteste Verkehrsmittel an diesem Tag, einige Herren kamen aber auch mit Bollerwagen zu Fuß von Frankfurt aus gelaufen. Wer mit dem Auto angereist war, musste gelegentlich mit paar Minuten Wartezeit rechnen.

Auch OB René Wilke kam zur Helene. Er feierte im letzten Jahr auf dem Brauereifest kurz nach seiner Wahl zum Stadtoberhaupt seine Premiere beim Fassanstich. Damals brauchte er sechs kräftige Schläge, jetzt waren es ähnlich viele. Das 50-Liter-Fass Freibier war nach wenigen Minuten von durstigen Frankfurtern geleert. Neben dem Party-Programm wurden am Helenesee auch echte Olympiasieger präsentiert.

Die Männer der freiwilligen Feuerwehr Genschmar bei Küstrin konnten diesen imposanten Titel im Feuerwehrsport vor zwei Jahren in Österreich erringen. In der Disziplin "Löschangriff Nass" macht ihnen so schnell keiner was vor. Was wie ein Spaß aussieht, ist für die Männer aus Märkisch-Oderland harter Sport. "Wir trainieren zweimal die Woche", sagte Toni Bittner. Dazu kommen europaweit 25 Wettkämpfe im Jahr. Da der Löschangriff eigentlich auf Rasen abgehalten wird, hat es am Sandstrand der Helene drei Sekunden länger gedauert als üblich. Inklusive einer kostenlosen Dusche für einige Zuschauer, die hinter den Zielscheiben standen. Mit Zeiten von etwa 23 Sekunden waren die Männer aber trotzdem zufrieden.

"Vor dem Show-Wettkampf gab es ein Radler", lachte Toni Bittner auf den Männertag angesprochen. "Das ist allerdings immer so, ein Ritual sozusagen". Die Mitarbeiter des Getränkeherstellers hatten allerdings wenig Zeit, bei der Feuerwehr zuzuschauen und alle Hände voll zu tun. Werbeartikel der Brauerei gingen im Handumdrehen weg und vor allem das neu gebraute Helle zog viele neugierige Gaumen an. "Wir haben uns an dem Hellen orientiert, dass vor der Wende sehr beliebt war", erklärte Götz Ziaja.

Das Frankfurter Helle wurde nach alten Rezepten gebraut. Es soll sich aber vom Bayrischen geschmacklich unterscheiden. Das Helle ist nicht ganz so stark gehopft und hat somit weniger Bitterkeit als etwa ein Pils. Außerdem ist mit 4,3 Prozent auch weniger Alkohol enthalten. Knapp 1000 Flaschen wurden am Helenesee als kleine Probier-Portionen ausgeschenkt. "Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr vielversprechend", meinte der Brauereimitarbeiter.