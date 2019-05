Auf dem letzten Platz in Brandenburg

Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Obwohl die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Eberswalde mit 7,3 Prozent auf einem historischen Tiefpunkt seit der Wende angelangt ist, hinkt die Region nicht nur hinter dem Brandenburger Durchschnitt her, sondern liegt auf dem letzten Platz im Land. Schuld daran ist die Uckermark mit ihren 11 Prozent, obwohl auch das schon einen Niedrigwert darstellt und als Erfolg gewertet wird. Zum Vergleich: Cottbus liegt bei 5,8 Prozent, Neuruppin bei 5,4 Prozent.

Die Zahlen geben Ausdruck von der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwischen Barnim und Uckermark könnte sie unterschiedlicher nicht sein. Hier spürbarer Aufschwung im Speckgürtel Berlins, da vergleichsweise Stagnation bei Arbeitsplätzen, wenn auch mit leicht positivem Trend bei den Jobangeboten. Der Nordosten – und da teilweise auch der Altkreis Eberswalde – hat es trotz der über einen langen Zeitraum währenden Konjunktur in Deutschland nicht geschafft, den Anschluss zu finden.

Jobs sind schwer zu besetzen

Dabei herrscht in der Uckermark der gleiche Fachkräftemangel wie im Barnim. Der Unterschied: Die Arbeitslosen können die angebotenen Jobs nicht ausüben. Die meisten sind Kunden des Jobcenters. "Auffällig war in den vergangenen Wochen, dass die Erwerbstätigkeiten nach lediglich kurzer Dauer wieder beendet wurden, was in vielen Fällen auf Überforderung und mangelnde Belastbarkeit der überwiegend arbeitsmarktfernen Menschen zurückzuführen ist", so Michael Steffen, Leiter des Jobcenters Uckermark. "Diese Situation zeigt einmal mehr, dass sich die Arbeitskräftebedarfe kaum mit den Potentialen der Kunden des Jobcenters bedienen lassen."

Bei einem Vergleich der Kreise wird das noch deutlicher: Im Barnim sind derzeit 4914 Arbeitslose gemeldet, 66,1 Prozent bekommen Arbeitslosengeld II über das Jobcenter. In der Uckermark mit deutlich geringerer Bevölkerung sind aber 6619 Arbeitslose gemeldet, 79,9 Prozent beziehen Arbeitslosengeld II. Wie diese Entwicklung weiter geht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Bis jetzt sank die Arbeitslosigkeit in beiden Landkreisen im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant. Im Mai nun die Überraschung: Während sie im Barnim um 0,6 Prozent gegenüber 2018 fiel, liegt sie in der Uckermark auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Die Eberswalder Arbeitsagentur bleibt aber optimistisch. "Im Juni erwarten wir noch einmal einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit oder zumindest eine gleichbleibende Arbeitslosenquote", so Chefin Petra Röhlinger-Hissnauer. Es bestehe die Chance, dass im Herbst die Sieben-Prozent-Marke bei der Arbeitslosenquote unterschritten werden könne. Das wäre ein neuer Rekordtiefstwert.