Neue Märchen illustriert

René Wernitz

Brandenburg (MOZ) Echt märchenhaft: Die 15. Auflage der UNDINE, Brandenburgs großem Wettbewerb für neue Märchenautoren und -illustratoren, geht dem zweiten Finale entgegen. An diesem Sonntag, 2. Juni, werden ab 11.00 Uhr in der Studiobühne des Brandenburger Theaters die Nachwuchskünstler präsentiert und prämiert, die nach Jury-Meinung die schönsten Kunstwerke zu den im März ausgezeichneten Märchen vollbracht haben. Dargeboten in Form einer öffentlichen Märchen-Matinee. Gezeigt werden die Illustrationen, derweilen das Brandenburger Jugendtheater die entsprechenden Märchen liest. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Gruppe "Jazzocrazz".