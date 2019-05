JC 90 gewinnt einen Stadtwerkepokal

Gregor Wenzel

Frankfurt (Oder) Für die Frankfurter Judoka war dieser Wettkampf etwas Besonderes, schließlich konnten sie in ihrer eigenen Trainingshalle kämpfen und so hatten alle Verwandten die Chance, ohne lange Anfahrt die jungen Kämpfer zu sehen und anzufeuern. Besonders profitieren konnte davon der Frankfurter Niclas Witt (+46 kg), der seine drei Duelle klar gewann und so am Ende verdient ganz oben auf dem Podest stand.

Ebenfalls als Sieger seiner Gewichtsklasse verließ Monty Preusche (-37 kg) die Matte, nachdem er zwei Kämpfe vorzeitig gewann. Auch Oskar Kerkin (-25 kg) zeigte, dass er fleißig trainiert hatte. Bei seinem erst zweiten Wettkampf entschied er drei Duelle für sich. Mit einer Niederlage rutschte er nur knapp an Gold vorbei. Auch Michel Burdag (-37kg) musste nach zwei erfolgreichen Kämpfen eine knappe Niederlage einstecken und landete, ebenso wie Nick Jechow (-46 kg), Vladimir Tverdokhleb (-34 kg), Lene Clasen (-40 kg) und Lukas Otter (-37 kg) auf dem 2. Platz.

13 Medaillen für die Gastgeber

Pia Bischof (-33 kg) begann mit einer Niederlage, kämpfte sich dann zurück ins Turnier. Zwei Siege in Folge brachten die Frankfurterin wieder auf Medaillenkurs. Am Ende reichte es für eine gute Bronzemedaille. Bronze und damit wichtige Mannschaftspunkte erkämpften außerdem Anny Schmidt (-24 kg), Berenice Fink (-40 kg), Noel Pischner (-37 kg) und Saskia Häsler (-27 kg).

Etwas bitter lief es an diesem Tag für Oliver Bönisch, der in seiner Gewichtsklasse -28 kg immer ein Kandidat für die Medaillenplätze ist. In der Vorrunde entschied er zwei seiner drei Duelle für sich, was normalerweise den zweiten Vorrundenplatz und den Einzug in die Finalrunde zur Folge hat. Doch diesmal reichte es dafür nicht. So landete er wie Niclas Hannecke (-25 kg) auf Rang 5.

Mit insgesamt 13 Medaillen warteten am Ende alle gespannt auf die Mannschaftswertung. Besonders die Berliner machten das Rennen sehr spannend. Sie entschieden die U-12-Wertung für sich, wobei der Judo-Club 90 mit dem 4. Platz knapp am Pokal vorbei rutschte. Doch die Frankfurter Judoka hatten auch einen Grund zu feiern. Denn unter dem Jubel von Trainern, Eltern und Helfern schaffte sie es überraschend, den Sieg in der Altersklasse U 10 zu erkämpfen und durften so den großen Mannschaftspokal in die Höhe halten.

Die nächste Gelegenheit, sich Judo-Kämpfe live anzuschauen, gibt es am 19. Oktober. Dann richtet der JC 90 das Finale der Landesliga in der Brandenburg-Halle aus.