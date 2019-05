Verwechselte Stimmzettel

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) In Eichwerder (Wahlbezirk 8) und Birkholzaue (Wahlbezirk 36) muss die Wahl des Kreistages wiederholt werden. Grund ist die Ausgabe falscher Wahlzettel an die Wahlberechtigten. "Die ausgegebenen Stimmzettel in den Wahlkreisen 3 und 4 enthielten Wahlvorschläge mit Namen von Bewerbern, die nicht für den jeweiligen Wahlkreis, sondern für einen anderen zugelassen waren", erklärte die stellvertretende Wahlleiterin des Landkreises Barnim, Birgit Hünke, am Mittwochabend in der Sitzung des Kreiswahlausschusses in Eberswalde. Die Wahl des Kreistages in den Wahlbezirken 8 und 36 der Stadt Bernau sei daher nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend durchgeführt worden, stellte sie fest.

217 Stimmzettel sind ungültig

Insgesamt 217 falsche Stimmzettel – 135 in Eichwerder und 82 in Birkholzaue – mit möglichen 651 Stimmen sind am Sonntag ausgegeben worden. Diese sind für ungültig erklärt worden. Im Extremfall könnte das auch Auswirkungen auf das Ergebnis der Mandatsverteilung im Kreistag haben, sagte Birgit Hünke. Sie hat deshalb Wahleinspruch erhoben. "Entscheiden muss der neugewählte Kreistag, ob die Wahl des Kreistages teilweise, also begrenzt auf die Wahlbezirke 8 und 36 in Bernau, für ungültig erklärt wird", erläuterte die stellvertretende Kreiswahlleiterin. In diesen beiden Wahlbezirken müsse die Wahl dann wiederholt werden. Betroffen sind 1018 Wahlberechtigte.

Eine Wiederholungswahl muss spätestens fünf Monate nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wahlprüfungsverfahrens stattfinden. Den Tag der Wiederholungswahl bestimmt die zuständige Aufsichtsbehörde, in diesem Fall das Brandenburger Innenministerium. Vorgesehen ist, die Wiederholungswahl in Eichwerder und Birkholzaue mit der Landtagswahl am 1. September durchzuführen. Gewählt wird nach den Wahlvorschlägen und den Wählerverzeichnissen der Hauptwahl. Das bedeutet zum einen, das nur die Parteien und Gruppierungen mit ihren Kandidaten zur Abstimmung stehen, die bereits am 26. Mai zur Kreistagswahl zugelassen waren. Die Listen werden nicht mehr verändert. Zum anderen dürfen auch nur die Personen, die in den Wählerverzeichnissen am 26. Mai registriert waren, ihre Stimmen abgeben. Beispielsweise später nach Birkholzaue und Eichwerder Zugezogene sind von der Wiederholungswahl ausgeschlossen.

Wolfgang Mischewski, scheidender Ortsvorsteher von Birkholzaue, legt Wert auf die Feststellung, "dass unsere Leute nichts falsch gemacht haben". Die falschen Wahlzettel seien versehentlich angeliefert worden, bestätigt Bernaus Wahlleiterin Viola Lietz. Erst im Laufe des Sonntags sei der Irrtum bemerkt und die Kreiswahlleitung informiert worden. Die bis dahin abgegebenen Stimmen wurden für ungültig erklärt.

Völlig erschöpfte Wahlhelfer

Im Wahllokal in Birkholzaue führte der Irrtum dazu, dass die Wahlhelfer am Sonntag bis nach 6 Uhr im Einsatz waren und der Ortsteil als Letzter am Montag gegen 6.45 Uhr die Wahlunterlagen im Rathaus abgab. "Einige der Frauen waren so erschöpft, dass sie in Tränen ausbrachen", schildert Wolfgang Mischewski die Situation.

Auch die stellvertretende Kreiswahlleiterin Birgit Hünke ist weit davon entfernt, irgend jemandem Vorwürfe machen zu wollen. "Die kombinierten Europa- und Kommunalwahlen haben in diesem Jahr bereits im Vorfeld ein Höchstmaß na Koordination und Organisation verlangt, gab es vielerorts doch eine ganze Reihe von Stimmzetteln zu verteilen", sagt sie. "Im Zuge dessen ist in der Stadt Bernau ein Fehler aufgetreten."