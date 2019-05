Dom-Schüler im Konzert-Modus

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Wenn das Schuljahr sich dem Ende neigt, laufen die Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums am Dom zu Brandenburg musikalisch zur Hochform auf. Mit einem Schulkonzert reihen sie sich ins Programm der "Sommermusiken im Dom" ein, wobei Bläser- und Chorklassen, Schulchor und Schulorchester mit einem wahrlich bunten Programm aufwarten. Und weil sich treue Fans der "Sommermusiken" dann den Zuhörerplatz mit dem Familienanhang der Schülerschaft teilen müssen, werden die Sitzplätze rar, die Emporen erklommen und Stehplätze gern in Kauf genommen. Für die SängerInnen und MusikerInnen ein grandiose Kulisse! Und für die Gäste eine zweistündige Rundreise durch viele Musikgenres. Zum Auftakt überraschte das Schulorchester mit "The wild Westerns", erinnerte an "Das Phantom der Oper", spielte "Twist and shout" sowie ein Michael-Jackson-Hitmix" und landete bei "Music oft the Avengers". Zwischendrin noch eine Bach-Fuge solo und eine Brahms-Sinfonie der 9b. Dann die Sängerschar. Auf "Carpe Diem" und "Say something" folgten asiatische Harfenklänge "Skyfall" und "Wer nur den lieben Gott lässt walten". Abwechslung pur, die mit viel Applaus und am Ausgang mit Spenden zugunsten der musikalischen Arbeit des Domgymnasiums bedacht wurde. Und die vier Tage später in Auszügen noch einmal erlebt werden konnte – beim alljährlichen Sommerfest, das zu großen Teilen von den Schülern selbst ausgerichtet wird. Sie brachten sich mit ihren AGs ins Programm ein, sorgten an Ständen für Pizza und Gegrilltes, Kuchen und "fairen Kaffee", Crepes und Schokoobstspieße, sowie Spezialitäten vom Weinberg und Schulhof – Fruchtaufstriche, eingelegte Weinblätter, Quittenshutney, Estragonessig, Ringelblumensalbe… Dicht dabei präsentierten sich Medien-AG und Tanz-AG, derweilen im Schulhaus Siebtklässler für junge Gäste Märchen vorlasen. Auf der Bühne stellten Bläser- und Chorklassen vor, was sie im laufenden Schuljahr erlernt haben, wie auch der erste Jahrgang, der sich für den Chinesisch-Unterricht entschieden hat. Einschließlich Schulleiter Dr. Winfried Overbeck, der das chinesische Lied einer englischen Band begeistert mitsang.