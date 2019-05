Der Wind machte zu schaffen

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Am letzten Sonntag im Mai startete der "Havel-Rad-Cup-2019" mit seiner ersten Veranstaltung (das EFZ Rietz musste bekanntlich vom 4. Mai auf den 1. September verlegt werden), dem 10. Rundstreckenrennen "Rund um den alten Weber", organisiert von der Radsportabteilung des BSC Süd 05.

Dass das Interesse groß war sahen die Veranstalter schon anhand der Anmeldungen. 121 Radsportler, darunter auch Doppelstarter für das Rundstrecken- und Ausscheidungsrennen, hatten gemeldet, letztendlich wurden am Sonntagvormittag 114 Startnummern verteilt, so viele wie noch nie. Bei 103 lag der bisherige Teilnehmerrekord.

Das Wetter spielte nur bedingt mit. Dass es trocken blieb, bei Temperaturen um die 20 Grad, haben die meisten Radler noch mit Freude registriert, doch der Wind vergällte dem einen oder anderen die Fahrlaune. In Richtung Ziel, auf der Gottfried-Krüger-Straße, gab es reichlich Rückenwind, doch in entgegengesetzter Richtung auf der August-Sonntag-Straße, am ehemaligen Stahlwerk entlang, blies der Wind den Aktiven ins Gesicht. Die erfahreneren Radsportler fanden sich in Gruppen zusammen, um sich an der Spitze abzuwechseln.

Doch es gab auch andere Kaliber, wie Ingolf Schneider vom Team Radkampf Brandenburg. Er fuhr im zweiten Rundstreckenrennen, die meisten seiner zehn Runden à 3,05 Kilometer im Alleingang. Der Gegenwind machte ihm nichts aus, er riss nach 46:57,561 Minuten als Sieger die Hand bei der Zielquerung hoch.

In diesem Rennen war Jeanette Röhlecke vom Grebser Cycling Team der große Pechvogel. Gleich beim Start stürzte sie, ihre Kette verklemmte sich dabei, konnte sich erst mit erheblichen Rückstand auf ihr Fahrgerät setzen. Ihr Teamkollege Werner Ziem ließ sich zurück fallen und gemeinsam starteten sie die Aufholjagd. Im Laufe des Rennens gaben sie die Rote Laterne ab, ehe Röhlecke, drei Runden vor Schluss, ein erneutes Missgeschick widerfuhr. Nach der langen Gerade am ehemaligen Stahlwerk wurde sie, als sie gerade zum Überholen ansetzte, von einer Seitenböe erfasst, geriet mit ihrem Vorderrad in das Hinterrad eines Mitfahrers und stürzte. Zum Glück war der Rettungsdienst schnell vor Ort. Werner Ziem, der dadurch erneut Zeit verlor, da er sich um seine Teamkollegin kümmerte, hatte aber immerhin den Ehrgeiz das Rennen zu beenden. Als die ersten im Ziel waren ging seine bange Frage nach acht absolvierten Runden an die Rennleitung: "Darf ich noch weiter fahren?". Er durfte.

Im ersten Rundstreckenrennen, das den jüngeren Jahrgängen vorbehalten war, gab es einen packenden Zieleinlauf. Tim Starker vom OSC Cycling Team Potsdam gewann in 42:30,872 Minuten vor David Weinreich (LKK Racing Team/42:30,962) und Philipp Schalinski (Radkampf/42:31,130).

In den zwei Ausscheidungsrennen wurde ebenfalls nach Jahrgängen unterschieden. Bei den ""Youngstern" fuhren 24 Aktive mit und auch hier gab es ein packendes Finish zwischen zwei Fahrern. Dominic Weinreich (LKK Racing) setzte sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,68 km/h durch. Philipp Pohl (Grebser Cycling Team) fuhr noch wenige Meter hinter ihm ein, mit einer Durchschnittszeit von 41,67 km/h. Bei den älteren Fahrern ging der Sieg an Volker Herbrand vom OSC Potsdam, in 18:30,371 Minuten, mit exakt einer Sekunde Vorsprung auf Ingolf Schneider.

Ein weiterer Höhepunkt war aber die Veranstaltung für die Nachwuchsradler. Mit 20 Kinder bis acht Jahre und sechs älteren Kinder und einem Jugendlichen war das Teilnehmerfeld auf Rekordhöhe angewachsen. Die Jüngsten durften mit ihrem Laufrad antreten, fühlten sich beim Zieleinlauf aber genau so wichtig – was sie auch waren – wie die Größeren auf ihren richtigen Rädern. jeder der Nachwuchsradler erhielt einen Pokal, die sechs Schnellsten wurden zusätzlich prämiert.

Der nächste Wettkampf der Havel-Cup-Serie ist am 23. Juni das 5. Bergzeitfahren in Kotzen. Alle Platzierungen so wie weitere Information stehen im Internet auf .