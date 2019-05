Vom "Lost Place" zu einem Ort des Miteinander

Silvia Passow

Elstal Claus Soyka möchte seinen Augen kaum trauen, es herrscht lebhafte Betriebsamkeit im Olympischen Dorf, jenem Ort, an dem er von 1936 bis 1945 lebte. Der 85-Jährige hat seine Kamera griffbereit und hält in Bildern fest, was sich hier tut. Er hat das Areal nie vergessen, hat sich im Heimatverein Historia Elstal für den geschichtsträchtigen Ort eingesetzt und hat gegen den Verfall gekämpft, der den Gebäuden und der Auenlandschaft zusetzte. Und nun ist er dabei, sieht, wie der beinahe vergessene Ort zu neuem Leben erwacht.

Am 24. Mai wurde der erste Bauabschnitt im Olympischen Dorf eingeweiht. Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bauen und Heimat, Ines Jesse (SPD), Staatssekretärin des Brandenburger Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, Landrat Roger Lewandowski (CDU) und der parteilose Bürgermeister Wustermarks, Holger Schreiber, durchschnitten mit Vertretern der Deutschen Kreditbank (DKB) und dem Bauträger terraplan das symbolische Band.Dem anschließenden Rundgang schlossen sich interessierte Einwohner aus Wustermark an. Unter ihnen Claus Soyka mit seiner Kamera.

Der Olympische Gedanke soll wieder aufleben

Das Olympische Dorf in Elstal wurde für die Olympischen Spiele 1936 errichtet. Allerdings wurde bereits beim Bau die spätere, militärische Nutzung eingeplant. Fast 140 Gebäude entstanden hier, unter ihnen eine Schwimmhalle, die Turnhalle und das sicher bekannteste Gebäude des Areals: das Speisehaus der Nationen. Gleich nach den Spielen zog die Wehrmacht auf dem Gelände ein. Nach dem zweiten Weltkrieg nutzten Einheiten der Roten Armee das Olympische Dorf. Nach deren Abzug, 1992, übernahm die DKB das 52 Hektar umfassende Gelände. Zum Vergleich, der große Tiergarten in Berlin hat eine Fläche von 210 Hektar.

Die Baudenkmalssanierungsgesellschaft terraplan hat rund 10 Hektar erworben. Im ersten Entwicklungsschritt wurden die Erschließungsmaßnahmen nahezu fertig gestellt. Das unter Denkmalschutz stehende Speisehaus der Nationen wird saniert, die Arbeiten hierzu sind im Gange. Ursprünglich wurde das Speisehaus fächerförmig von Geschossbauten umrundet. Das solle auch wieder so sein, allerdings würden nicht alle Gebäude dafür saniert, einige werden abgerissen und neu gebaut, erläutert Architekt Eric van Geisten. Geplant ist dies für den zweiten Bauabschnitt. Das Areal wird schrittweise erschlossen. Rund 450 Wohnungen sollen hier entstehen. Die ersten davon sollen 2021 fertig sein. Das Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat unterstützt das Entwicklungsvorhaben im Rahmen des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus."

"Der heutige Tag hat hohe Symbolwirkung", sagt Bürgermeister Schreiber in seiner Rede. Er betont die Bedeutung der Revitalisierung des Olympischen Dorfes für die Gemeinde. Ein historischer Ort, dessen Geschichte schwierig, aber nicht verschwiegen werden sollte, sagt er. Dass die Stätte nun aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und eine neue, friedliche Zukunft vor sich hat, befürwortet er deutlich. Dazu sagt der Bürgermeister, der in Wustermark aufwuchs und das Olympische Dorf schon immer "als spannenden Ort", betrachtete: "Das Olympische Dorf wandelt sich von einem Ort der Abschottung zu einem Ort des Miteinanders – ganz im Sinne des olympischen Gedanken".

Der Parlamentarische Staatssekretär Wanderwitz kannte das Projekt bisher nur nach Aktenlage, wie er sagt. Nun hat er Gelegenheit vor Ort zu sehen, was sich im Olympischen Dorf vor den Toren Berlins tut. "Mit unserer Förderung ermöglichen wir, ein seit 1992 brachgefallenes Denkmal mit nationaler Bedeutung zeitgemäß zu entwickeln. Flächen für Wohnungsbau, für museale Zwecke, sowie für Sport, Erholung und Freizeit schaffen neue Wohn- und Lebensqualität und wirken weit über den Ortsteil hinaus", sagt er.

Ines Jesse sagt, sie freue sich, dass neben den geladenen Gästen auch so viele Bürger Interesse am Olympischen Dorf zeigen. Als Staatsekretärin für Infrastruktur macht sie genau auf diese aufmerksam. Wohnen und Mobilität gehörten zusammen, sagt sie und sichert Schreiber hier Unterstützung zu. Landrat Lewandowski lobt die Geschwindigkeit, mit der das Vorhaben voran geht. 2017 war hier der erste Spatenstich. "Denkmalschutz, Naturschutz, Artenschutz und die Beseitigung von Kampfmitteln stellen besondere Herausforderungen dar", sagt er.

Die Pläne für das Olympische Dorf stoßen aber nicht nur auf Gegenliebe. Vor dem Tor zum Gelände haben sich rund ein Dutzend Demonstranten eingefunden. Sie halten Plakate in die Höhe. "Stoppt Miethaie", steht darauf. Die höherpreisigen 117 Wohnungen im Speisehaus der Nationen sind fast alle verkauft. Im geplanten Geschosswohnungsbau sind günstigere Mietwohnungen geplant. Ein gut durchmischtes Quartier hatte terraplan-Geschäftsführer Erik Roßnagel bei früheren Gelegenheiten versprochen. Ein Versprechen, dass auch terraplan Mitarbeiterin Stefanie Egenberger gibt. Man halte fest am Quartiersgedanken für jung und alt. Und was meint Claus Soyka zum "neuen" Olympischen Dorf? "Erstaunlich", sagt er leise, nickt und zückt wieder die Kamera.