Auf Insektensuche mit Mark Benecke

Silvia Passow

Havelland Was, Mark Benecke kommt? Nein, nicht so direkt, aber der berühmteste Kriminalbiologe der Welt macht auch mit, bei der NABU-Aktion "Insektensommer". Von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, können beim "Insektensommer" eine Stunde lang Insekten beobachtet und in einem Meldeformular hinterlegt werden.

Dazu an einem sonnigen, trockenen und nicht allzu windigen Tag einen Beobachtungsplatz aussuchen. Anders als bei der Aktion "Stunde der Gartenvögel" muss es kein Garten sein. Die Landschaft, in der man sitzt und Ausschau hält, wird im Formular angegeben. Nun heißt es schauen, was da schwirrt, summt und krabbelt. Dabei darf die Umgebung gern ein wenig genauer unter die Lupe genommen werden. Sitzt unter dem Stein dort vielleicht eine schöne Spinne? Wohnen unter dem Blumentopf möglicherweise ein paar Kellerasseln? Bei Fluginsekten, die innerhalb der Zeit mehrfach vorbeischwirren könnten, wird jeweils nur ein Exemplar der gleichen Art notiert. Könnte ja sein, dass da ein vorwitziger Falter schummelt und am Anfang und Ende der Stunde vorbeischaut. Dann wäre er doppelt gezählt und genau das soll vermieden werden.

Die Beobachtungen werden als sogenannte Punktmeldungen erfasst. Wer jetzt nicht ganz so beheimatet ist in der Welt der Insekten und außer Puck der Stubenfliege kaum etwas erkennt und dennoch dabei sein will, dem bietet der NABU auf seiner Internetseite Unterstützung. Außerdem gilt es nach acht weit verbreiteten "Kernarten" Ausschau zu halten, die vergleichsweise häufig vorkommen. Insektenschwund, Bienensterben, Begriffe die deutlich machen, den Insekten geht es nicht gut. Mit der Mitmachaktion will der NABU die, auch für den Menschen so wichtigen Helfer, in den Fokus rücken. Der "Insektensommer" ist eine bundesweite Aktion, um eine kontinuierliche Erfassung der Insekten zu etablieren. Hier kann jeder helfen Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln. Jedes Insekt zählt! Weitere Infos auf www.nabu.de.