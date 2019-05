Tilman Trebs

Schönfließ (MOZ) Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr bewusstlos auf dem Gehweg an der Dorfstraße nahe der Kirche in Schönfließ gefunden worden.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitagvormittag berichtete, sei noch unklar, ob der Mann zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war, gesundheitliche Probleme hatte oder auf Grund seines Alkoholkonsums zusammengebrochen war. Der Mann, der während der Behandlung durch den Rettungsdienst immer wieder das Bewusstsein verlor, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.