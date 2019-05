"Ist unsere Jugend noch zu retten?"

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Umgang mit Drogen ist in der freien Welt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so Rathenows Jugendkoordinator Tilo Windt. Es brauche Repression, um den illegalen Handel einzuschränken, Intervention, um Süchtigen zu helfen, aber insbesondere auch Prävention, um potenzielle Konsumenten auf die Begegnung mit den verschiedenen Substanzen vorzubereiten und Suchtkarrieren - im günstigsten Fall sogar den Erstkonsum - zu verhindern. Ein präventiver Beitrag wird am Dienstag, 4. Juni, im Kulturzentrum geboten. Los geht es um 19.00 Uhr. Angesprochen sind Eltern, Großeltern und hauptberuflich Erziehende. Es referiert der Rathenower Notfallsanitäter Rayk Sommer.

Drogen – ob legal oder illegal – seien leicht zu bekommen - auch in Rathenow, wie Windt meint. Früher oder später käme fast jeder junge Mensch mit der einen oder anderen Substanz in Berührung – meist ohne die Folgen einschätzen zu können.

Welche Drogen gibt es? Wie wirken sie sich auf Körper und Geist aus? Und woran erkennt man, ob jemand Drogen nimmt? Diese Fragen müssten sich engagierte Erziehende stellen. Die einen würden es schaffen, offen mit ihren Schützlingen darüber zu reden, andere würden bei diesem Thema keinen Zugang finden. "Jemand, der hier helfen kann, ist Rayk Sommer", so Windt.

Der Notfallsanitäter beim Rettungsdienst Havelland besuche regelmäßig Schulen, um jungen Menschen zu erklären, wie Drogen wirken, ohne erhobenem Zeigefinger, dafür mit viel Sachverstand und Einfühlungsvermögen. Viele Zuhörer würden sich melden und recht ungeniert erzählen, welche Erfahrungen sie gesammelt haben – Lehrer seien dann in der Regel nicht dabei, wie Windt berichtet. Rayk Sommer spreche dabei auch von seiner täglichen Arbeit im Westhavelland, zu der es zunehmend gehöre, Drogenopfer zu versorgen und ins Krankenhaus einzuliefern.

Sommer wolle am Dienstag allen die Möglichkeit geben, sich in einer offenen Runde kostenlos und umfassend zu informieren. Er zeige aktuelle, anonymisierte Videos aus seinem Arbeitsalltag und will sein Wissen mit Eltern, Lehrern und anderen erziehungsbewussten Erwachsenen teilen, "denn eine erfolgreiche Sucht- und Drogenprävention braucht aufgeklärte Erwachsene, die sich der Thematik und der Auseinandersetzung mit jungen Menschen stellen", so Tilo Windt.

Mit dabei im Blauen Saal des Kulturzentrums sind Beratungsstellen wie die Jugendsuchtberatung der Caritas, die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt und weitere Organisationen. Platzreservierungen sind unter 0162 2328094 oder per E-Mail an jugendkoordinator@stadt-rathenow.de möglich.