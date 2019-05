Klosterweg bei Fürstenberg eröffnet

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Alle Wege führen nach Rom. So sagt man. Oder Santiago de Compostela. So hat Hape Kerkeling es gemacht. Oder von Kloster zu Kloster der Zisterzienser in Brandenburg.

So liefen an Christi Himmelfahrt rund 20 Pilger den Abschnitt von Fürstenberg, wo der mecklenburgische Teil eines anderen Pilgerweges endet, bis zum ehemaligen Kloster in Himmelpfort. Damit sollte, so Pfarrer Gernot Fleischer aus Lychen, das Teilstück des Brandenburger Klosterweges symbolisch eröffnet werden. Der Pilgerweg soll an die große Leistung der Zisterzienser erinnern, an ihr reiches spirituelles Erbe, das es nun im Geist der lutherischen Reformation neu zu entdecken gelte.

Die Pilger sangen und beteten auf ihrem Weg nach Himmelpfort an neun Stationen, so am Panzer-Mahnmal, am Arbeiterinnen-Mahnmal des KZ Ravensbrück und im Wald. An jeder Station gab es dazu die passenden Lieder oder Gebete.

Den Abschluss bildete in der Himmelpforter Kirche eine Andacht, die natürlich das Pilgern zum Thema hatte. Superintendent Uwe Simon bezeichnete in seiner Begrüßung das Pilgern als zutiefst menschlich, es soll die Menschen daran erinnern, dass sie unterwegs "zur Himmelspforte" sind.

Pfarrer Gernot Fleischer stellte den versammelten Pilgern Karl-Otto Winkler vor, den "Initiator und unermüdliche Motor" der Idee, die ehemaligen Zisterzienser-Klöster in Brandenburg durch Pilgerwege zu verbinden.

Dazu gibt es ein Logo: Ein hellbraunes Schild mit einer weißen fünfblättrigen aufgeklappten Blume. Deutschland zählt weit mehr als ein hundert ehemalige Zisterzienser-Klöster, die von der "Gemeinschaft Evangelischer Zisterzienser-Erben in Deutschland" betreut werden, dazu gehören auch die Klöster in Himmelpfort, Chorin, Altfriedland und Zehdenick.

In der Klosterkirche Himmelpfort gibt es nach dem heute um 19 Uhr stattfindenden Vortrag am 8. Juni einen weiteren Themenabend. Dann geht es um "Einüben und Ausüben".