Fläming Die Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke und Michael Jungclaus (beide Bündnis 90/ Die Grünen) tauschen sich am 5. Juni ab 10.30 Uhr im Rahmen der bündnisgrünen "Dialog-Tour Ländliche Räume: Zwischen Heimat und Hype -#GruenVorOrt" in Wiesenburg/Mark und Bad Belzig über die finanzielle und digitale Zukunft in ländlichen Räumen aus. Die Landtagsabgeordneten besichtigen bei einer Radtour durch Wiesenburg/Mark Projekte, die sich mit dem Thema Digitales Arbeiten auf dem Land beschäftigen – Wiesenburg/Mark und Bad Belzig sind zusammen mit dem Co-Working-Space Coconat Brandenburgs erstes Smart Village, außerdem entsteht in Wiesenburg/Mark das KoDorf Wiesenburg. Im Rahmen der Tour findet ein Austausch zu der Initiative von Bürgermeistern zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes statt. Die Arbeit der Enquetekommission hat ergeben, dass Brandenburgs Städte und Gemeinden in den ländlichen Regionen tendenziell unterfinanziert sind. Eine aktuelle kleine Anfrage hat ergeben, alle 97 kreisangehörigen Kommunen Brandenburgs mit einem Haushaltssicherungskonzept liegen im ländlichen Raum. In Wiesenburg/Mark wird diskutiert, welche Möglichkeiten und Änderungen an der Finanzierung der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum notwendig sind, damit sich deren finanzielle Probleme nicht weiter verschärfen. Hieran werden neben den Landtagsabgeordneten auch ein Vertreter von der Brandenburger Dorfbewegung und der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Marco Beckendorf, teilnehmen. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, an der Tour und dem Austausch teilzunehmen.

Ablauf und Stationen:

10.30 bis 11.00 Uhr Bahnhof Wiesenburg/Mark: Ankunft und Begrüßung durch Marco Beckendorf und Barbara Klembt, Austausch zum Thema digitale Entwicklung im ländlichen Raum und die Projekte KoDorf sowie die Rückkehrerinitiative "Neuland Hoher Fläming"; 11.00 Uhr: Start der Radtour durch Wiesenburg/Mark. Der Weg führt durch den Schlosspark zur Brauerei, vorbei am Drahtzieherpark zum Gut Schmerwitz;

12.45 bis 14.15 Uhr Töpfer-Café: Offene Gespräche unter anderem mit Bürgermeister Marco Beckendorf zur Initiative zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes und zum Abschlussbericht der Enquetekommission,

15.00 bis 17.00 Uhr COCONAT - a workation retreat im Gutshof Glien: Besichtigung des Gutshofes und Austausch mit Janosch Dietrich zu Co-Working und das Projekt "Smart Village – Digitale Zukunft im ländlichen Raum".

Gegen 17.30 Uhr Stadtverwaltung Bad Belzig: Austausch mit dem Bürgermeister Roland Leisegang zur Online Interaktionsmodellkommune Bad Belzig (Modellkommune für Verwaltungsdienstleistungs-Online-Verfahren vom MIK).

Um Anmeldung unter alexandra.tautz@gruene-fraktion.brandenburg.de wird gebeten.