Naturschutz durch Unterlassung von Mähaktionen

Jeserig/Fläming Bürger der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Ortsteil Jeserig Fläming, setzen sich dafür ein, blühende Areale erst nach der Blüte zu Mähen. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern des Bauhofes Wiesenburg, die vor Ort das Gelände um den Dorf-See mähten, konnte vereinbart werden, blühende Stellen auszusparen. Der Grund: Um Bienen aller Art und anderen Insekten Schutz und Nahrung zu bieten. Einige der Befürworter möchten diese Aktionen in Zukunft in enger Absprache mit dem Ortsbeirat koordinieren. Blühstreifen in Jeserig Fläming sind eine schöne Sache und ein positiver Beitrag gegen den Klimawandel und das Bienen- und Insektensterben.