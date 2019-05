Weinverkostung auf dem Lindower Marktplatz

Siegmar Trenkler

Lindow (MOZ) Kremserfahrt, Radtour, Flieder und jede Menge Bier – dieses traditionelle Rezept für den Himmelfahrtstag wollte der Lindower Partnerschaftsverein vor einigen Jahren verändern und startete mit einer Weinverkostung auf dem Marktplatz einen Testballon.

Weil die Resonanz gut war, wird die Veranstaltung seither alljährlich wiederholt, mit gutem Erfolg, wie sich auch am Donnerstag in der Drei-Seen-Stadt wieder zeigte. Zwischen zwei Rosé-, drei Weiß- und einem Rotwein konnten die Besucher wählen und ihren Hunger am Grillstand des Feuerwehrvereins stillen. Schon vormittags waren die ersten Flaschen verkauft. Diese stammen, wie schon in den Vorjahren, von Winzereien aus dem ungarischen Öreglak, zu dem Lindow eine Partnerschaft unterhält.

Die Gäste der Weinverkostung sind dabei nicht nur Lindower. "Wir haben auch viele Durchreisende, die uns sehen und einfach anhalten", berichtet Christa Eipel vom Partnerschaftsverein. So kommen im Laufe des Tages schnell mehr als 100 Besucher zusammen, die die Weine kosten. Wobei es immer noch eher die Frauen, sind, die für den Rebensaft aufgeschlossen sind. "Die Männer wollen meist doch ein Bier", berichtet Ilona Schaefer, die zusammen mit Christa Eipel, Susanne Pfister und vielen anderen der mehr als 40 Vereinsmitglieder den Stand betreut.