Oberhavel rutscht unter die Fünf-Prozent-Marke

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Oberhavel ist im Mai auf einen neuen Rekordtiefstwert gesunken. Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung lag die Quote mit 4,8 Prozent unter der der Fünf-Prozent-Marke, im Südkreis mit 4,3 Prozent sogar deutlich darunter.

"Oberhavel ist damit auch der erste Landkreis im Agenturbezirk, in dem die Fünf-Prozent-Marke unterschritten wurde," sagte die Direktorin der Neuruppiner Arbeitsagentur, Cornelie Schlegel, am Mittwoch bei der Bekanntgabe der aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Zum Agenturbezirk gehören neben Oberhavel auch die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland.

Vom im Frühjahr üblichen Aufschwung profitierten bislang in diesem Jahr besonders Arbeitslose, die sich um Verkehrs- und Logistikberufe sowie Jobs auf dem Bau oder in der in der Metall- und Elektrobranche beworben hatten. "Zunehmend gefragt sind auch Fachkräfte aus den Bereichen Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung", sagte Agenturdirektorin Schlegel. Das gleiche gilt für den Handel, das verarbeitende Gewerbe, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie den öffentlichen Dienst. Cornelie Schlegel beklagte, dass Arbeitsagenturen und Jobcenter zunehmend Schwierigkeiten hätten, die fast 5000 in der Region offenen Stellen zu besetzen. Dem werde gezielt mit beruflicher Weiterbildung Jobsuchender begegnet.