Die internationale Platte wird 13

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) "Man wohnt nicht, man lebt hier", sagt Enis Savmaz, der aus Köln ins Verbündungshaus Fforst einzog. Etwa 40 Studenten aus über 15 Nationen, aber auch Berufstätige wohnen mit ihm zusammen in der Forststraße 3/4 – und das gern. Nun wird das Fforst-Haus 13 Jahre alt. Deswegen gibt es am Wochenende eine große Feier. Los geht es am Sonnabend ab 20 Uhr mit einer "Open Stage". Bei der Show können im Fforst-Haus Künstler oder Gäste spontan auftreten – Darbietungsformen können beispielsweise Musik, Comedy, Lesung, Zauberei oder auch Tanz sein. Gemütlich startet der Sonntag mit einem "Mitbring-Brunch". Von 11 bis 13 Uhr stellt das Fforst Brötchen und Kaffee, den Rest könne sich jeder selbst und für andere mitbringen.

Ab 15 Uhr startet das Open Air "Brachiale" mit diversen Live-Künstlern auf dem Brückenplatz. Mit dabei sind Bands wie "WieWirSind", die Folk, Indie und Pop spielen. Auch der kanadische Singersongwriter Adam Wendler, Charles Cleyn sowie die Frankfurter Formation "chnnls" werden auf der Bühne stehen. Der 1987 errichtete Plattenbau in der Forststraße stand eigentlich auf der Abrissliste. Mit Hilfe des damaligen Wowi-Geschäftsführers Ronald Schürg und der ehemaligen Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan wurde das Haus 2006 zu einem internationalen, selbstverwalteten Studentenhaus umfunktioniert. Die Bewohner engagieren sich in Frankfurt kulturell und sozial.