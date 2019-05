Volkmar Ernst

Nassenheide/Teschendorf (MOZ) Brückenbau im Zeitplan: Um für den Radweg von Nassenheide nach Teschendorf keine separate Brücke über den Teschendorfer Graben bauen zu müssen, wird dessen Trasse in Höhe des Grabens an die B 96 herangeführt.

An die Fahrbahn wird sozusagen ein Stück angebaut, um die Radler getrennt von der Fahrbahn sicher über das Wasser zu leiten. In Vorbereitung dessen wurde der obere Teil der Fahrbahn bereits aufgenommen. Nun müssen hunderte Bohrungen gesetzt werden, bevor der neue Beton gegossen werden kann. Sie werden dafür sorgen, das sich die alten und neuen Brückenteile fest miteinander verbinden. Parallel dazu wird die Holzkonstruktion für den Anbau an die Brücke angesetzt.