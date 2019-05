Gehweg in Fontanestraße ab Montag gesperrt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Gehweg auf der westlichen Seite der Fontanestraße im Abschnitt zwischen Feld- und Krumme Straße wird ab 3. Juni voll gesperrt. Betroffen ist auch der Radweg.

Die Fußgänger können an der Ampel Fontane-/Ecke Feldstraße beziehungsweise in Höhe der Querungsinsel an der Bushaltestelle Adolph-Kolping-Platz auf die östliche Seite der Straße wechseln. Die Fahrradfahrer hingegen werden per Markierung auf die Fahrbahn geleitet. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis Anfang August dauern. Die Sperrung ist nötig, weil die Abwasserleitung für die Fontanehöfe verlegt wird. Das neue Wohngebiet der Wohnungsgenossenschaft Einheit soll ab Ende des Jahres bezogen werden.