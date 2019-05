Im Zeichen der Umwelt und der Familien

Silvia Passow

Falkensee Ein Gottesdienst im Zeichen der Umwelt, musikalisches, kulinarisches, Diskussionsrunden und jede Menge Mit-Mach-Aktionen lockten die Falkenseer trotz weniger schönen Wetters am vergangenen Wochenende zum Falkenhagener Anger.

"Unverdrossene Bienenschar? Naja, es gibt bestimmt auch noch hier und da unverdrossene Bienen, überall dort, wo durch Bio-Landwirtschaft Bienenkörbe oder Bienenwagen zur Bestäubung an den Feldrändern aufgestellt werden. Bei den Wildbienen verhält es sich anders. Neonicotinoide, die in Pflanzenschutzmitteln reichlich enthalten sind, sind Bienenkiller Nummer 1." Das stammt nicht aus einem Vortrag zum Naturschutz, sondern aus einer Dialogpredigt. Das neue Format des Gottesdienstes fand in der Falkenhagener Kirche statt. Das Zitat stammt von Martin Eiselt, einem der Redner in dem Gottesdienst. Zusammen mit Annette Heller, Benno König, Martina Freisinger und der Pfarrerin auf Entsendung Elisa Sgraja stellten sie die Umwelt im gesprochenen und gesungenen Wort in den Mittelpunkt ihrer Andacht.

Unter dem Motto: "Klima schützen - Fahrrad fahren" hatte der ADFC Falkensee zu einer Fahrraddemo nach Spandau eingeladen. Das Fahrrad als eines der Verkehrsmittel der Zukunft war auch Thema bei den Diskussionsrunden am Nachmittag.

Wer die Pflanzenbörse vor ein paar Wochen verpasst hatte, bekam am Anger eine zweite Chance. Gleich daneben zogen Schäfer Olaf Koleckis Schäfchen besonders die kleinen Gäste an. Die Schafe durften gestreichelt werden und nebenbei beantwortete Schäfer Kolecki mit der unnachahmlichen Geduld eines Hirten die Fragen von Groß und Klein.

Nur wenige Meter weiter saß Karin Ratzewitz aus Bredikow auf der Wiese an einem Spinnrad. "Ja, ich spinne", sagte sie und dafür muss sie ziemlich viel Zeit mitbringen. Um etwa 100 Gramm Wolle zu erhalten, muss sie sechs bis acht Stunden unermüdlich auf das Fuß-Pedal treten, damit sich oben die Spindel dreht.

Das Tierheim Falkensee war vertreten und auch Karin Grusdat von der "Eichhörnchenhilfe Falkensee". Bereits seit Mitte März kommen vermehrt Eichhörnchen in ihre Wildtierrettungsstation. 18 Jungtiere versorgt sie gerade. Das heißt Dauerbetrieb für Grusdat, die sich dem Schutz der Eichhörnchen verschrieben hat. Grusdat sagte, es würden immer mehr hilfsbedürftige Hörnchen bei ihr abgegeben. Da seien zum einen die Eichhörnchen-Pocken, die den Tieren sehr zusetzen. Aber auch der Entzug der Lebensräume und Nahrungsquellen. "Im Schottergarten, ohne einen Baum oder eine Blume, kann das Eichhörnchen nicht leben", sagte sie.

Das lokale Bündnis für Familie Falkensee und der ASB waren vor Ort und wer mochte, konnte hier Werner Biernaths Rikscha ausprobieren. Else Schmidt informierte über Angebote für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Die Bürgerinitiative Falkensee, der Regionalpark Osthavelland, die Baumschutzgruppe Finkenkrug, der Verein zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde (EFCS) u.a. stellten sich vor.

Der NABU lud zum Upcycling-Workshop "Nach mir die Müllflut?" ein. Am Stand der Europa-Union konnte man raten, welche der dort angebotenen Kekse aus welchem europäischen Land stammten. Spannend die Idee am UNICEF-Stand. Memory spielen mit den Augen war gestern. Heute wird gelauscht. Auf dem Tisch des Standes stehen etwa zwanzig Filmdosen. Immer Zwei davon haben den gleichen Inhalt. Das Paar muss durch sanftes Schütteln herausgehört werden. Beim Förderverein der Stadtbibliothek konnte auf einem Plakat gemalt werden. Das so zusammengestellte Kunstwerk wird in der Bibliothek ausgestellt.

Auch Jugendforum, Seniorenbeirat und der Beirat zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung suchten den Dialog mit den Bürgern. Letztere haben sich auf die Fahne geschrieben, die Gebärdensprache in den Grundschulen der Stadt als Fremdsprache einzuführen und suchen für das Vorhaben Unterstützung.

Diskussionen gab es im bunten Veranstaltungszelt zum Thema Mobilität. Hier stellten sich Kommunalpolitiker den kritischen Fragen der Besucher/innen. Oder mussten Farbe bekennen, wie umweltfreundlich sie selbst unterwegs sind.

BUND und NABU waren auch vor Ort. Michaela Börgemann (NABU Osthavelland) zog am frühen Abend ein erfreuliches Fazit. Sie hat viele Unterschriften für die Volksinitiative "Artenvielfalt retten - Zukunft sichern" sammeln können.