Lehnitz (MOZ) Das Dixie-Klo im Wald zwischen Lehnitz und Borgsdorf ist am Himmelfahrtstag erneut zerstört worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Schaden selbst wurde der Polizei um 23.10 Uhr angezeigt. Das mobile Toilettenhäuschen stand an der Straße zwischen Lehnitz und Borgsdorf. Es stand erst seit einigen Tagen dort, nachdem das vorherige am 21. Mai dort offenbar in die Luft gejagt worden war.