Grünefeld wächst

Silvia Passow

Grünefeld Am Wiesengrund, sollen im zweiten Bauabschnitt 16 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser entstehen. Die Planung sei im vollen Gange, versichert Investor Jörg Lindemann, Geschäftsführer der Aaron Immobilien, die die Grundstücke vermarktet. Die Entwicklung findet unter der Federführung der Lindemann & van Amstel GbR statt. Am Dienstag lud Projektmanager Heiko Dorn zum Vor-Ort-Termin, einer Eröffnungsfeier für das Baugebiet oder auch einer "Vor-dem--Ersten-Spatenstich-Party" ein.

Gezeigt wurde hier, wie es einmal aussehen soll auf der Wiese mit der angrenzenden Pferdekoppel. Der Blick auf die Koppel bleibe erhalten, versicherte Lindemann und auch die freie Sicht in die Natur. Nicht weit entfernt, sagte Lindemann, beginne ein FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat), unwahrscheinlich, dass man in dem Naturschutzgebiet bauen dürfte. 470 bis 880 Quadratmeter groß werden die Baugrundstücke. Und auch wenn bis jetzt nur das Schild am Gelände von dem Vorhaben kündet, gab es schon viele Anfragen zu den Grundstücken, erzählte Lindemann.

Die Planung zur Erschließung des Areals mit Straßen und den Medien liegt bei Angela Just, vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Berlin. Nach den derzeitigen Plänen wird eine Straße als Einbahnstraße in der Form eines Hufeisens durch das neue Wohngebiet führen. Eine weitere, beidseitig befahrbare Straße, führt am hinteren Rand der neuen Siedlung entlang, erklärte Uwe Nedeß, der mit seinem Vermessungsbüro für die Vermessungsarbeiten zuständig ist.

Bereits im Jahr 2016 stimmte die Gemeindevertretung dem Verkauf des Grundstückes an den Investor zu. Zuvor war die Glien GmbH Besitzerin der Fläche gewesen. Es folgte eine Bearbeitung am Bebauungsplan. Das war nötig geworden, sonst wäre das Vorhaben nicht umsetzbar, sagte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU). Bis Ende 2021 sollten hier die fertigen Häuser stehen, so Lindemanns Terminplanung.

Bürgermeister Oehme versicherte, er stehe voll hinter dem Projekt. Was den mit weiteren Einwohnern steigen Bedarf an öffentlicher Infrastruktur angeht, ist er optimistisch. Zur Kita des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) ist es nicht weit, Schule und Hort befinden sich in Perwenitz. Der Bahnhof in Nauen sei mit dem Auto schnell zu erreichen. Von dort gäbe es eine gute Verbindung nach Berlin. Bei der Anbindung mit dem Bus sieht Oehme allerdings noch Luft nach oben, für den gesamten Schönwalder Ortsteil Grünefeld. Eine Taktverdichtung bei der Buslinie 671 strebt er an, jedoch müssten hierfür die Länder Berlin und Brandenburg wahr machen, was versprochen wurde - zugunsten der Fahrgäste aus Berlin und Brandenburg die Zusammenarbeit vertiefen.