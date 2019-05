RA

Wittstock (MOZ) Nicht nur mit Trunkenbolden und Prügeleien bekam es die Polizei am Himmelfahrtstag zu tun. In Wittstock riefen auch 25 000 Bienen die Ordnungshüter auf den Plan.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil sich der Bienenschwarm in einem Baum über einem Imbiss an der Ecke St. Marien-/Königsstraße einnisten wollte. Über die Rettungsleitstelle in Potsdam wurde der Vorsitzende des örtlichen Imkervereins alarmiert. Mehr als zwei Stunden lang fing er dann den Bienenschwarm fachmännisch ein.