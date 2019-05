Feuerwehr-Großeinsatz in der Eberswalder Innenstadt - zehn Personen im Krankenhaus

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehrkräfte kam es am heutigen Freitag gegen 13 Uhr in der Eberswalder Innenstadt.

Ein Kellergeschoss in der Eisenbahnstraße war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich über das Treppenhaus des Wohnhauses bis in das Erdgeschoss aus. 13 Personen mussten wegen der starken Rauch- und Wärmeentwicklung aus dem obersten Stockwerk über das Fenster mittels Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden, wie der Einsatzleiter der Eberswalder Berufsfeuerwehr mitteilte.

Unter den Personen waren auch sechs Kinder. Zehn Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Werner-Forßmann-Krankenhaus gebracht. Wegen Kapazitätsengpässen kam eine Person ins Angermünder Krankenhaus. Die Feuerwehr war bis nach 14 Uhr mit der Entrauchung des Gebäudes beschäftigt. Die Polizei sperrte die Straße in beiden Richtungen für den Verkehr.

UPDATE +++ Inzwischen ist die Sperrung der Eisenbahnstraße in der Eberswalder Innenstadt aufgehoben. Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet. Die Polizei ist noch vor Ort. Wie die Feuerwehr mitteilt, werden die Anwohner sehr wahrscheinlich heute noch nicht in das Wohnhaus zurückkehren können. Sie werden in Hotels untergebracht. +++