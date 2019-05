NWG muss Gehweg vor Altbau sperren lassen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Innenstadt wird nach und nach immer schöner. Da fallen marode Häuser umso mehr auf. Ein Beispiel dafür ist die Friedrich-Engels-Straße 37 a bis c. Nun wurde der Gehweg vor dem großen Gebäude gesperrt. Mehr als zehn Parkplätze fallen weg. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) will damit die Sicherheit das Passanten garantieren.

Auf dem Haus habe sich Dachpappe gelöst, erklärt NWG-Chef Robert Liefke am Mittwoch. Das Risiko, dass etwas vom Dach fällt, sei einfach zu groß. Daher habe die NWG eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt, die das Sperren des Gehweges und der anliegenden Parkplätze erlaubt. Und diese Situation wird wohl auch noch länger anhalten: "Aufgrund der Größe des Objektes dürfen wir jetzt nicht hektisch werden", so Liefke. Die letzten Mieter würden gerade aus dem Gebäude ausziehen. Nun müsse geklärt werden, ob das Dach durch ein Netz abgefangen werden kann oder ob das komplette Haus eingerüstet werden muss. Das werde sich in den kommenden Wochen entscheiden, erklärt Robert Liefke.

"Dieses Objekt hatten wir für dieses Jahr nicht auf dem Plan", bedauert der NWG-Chef. Dass das Haus irgendwann in naher Zukunft umfassend saniert werden muss, sei der NWG aber klar gewesen. Die Dachsicherung bedeutet jedoch nicht, dass der Komplettumbau sofort über die Bühne gehen wird. Es müsse erst geklärt werden, ob beispielsweise eine Wohnungsbauförderung möglich ist. Diesen Zuschuss gibt es, wenn grundlegende Veränderungen innerhalb eines Gebäudes anstehen. Da in der Engelsstraße 37 a bis c beispielsweise noch die Bäder auf den Fluren und nicht in den Wohnungen liegen, wird die NWG um einen solchen Komplett-Umbau nicht herumkommen. "Wir können dort also nicht so schnell agieren", so Liefke. Erst einmal müsse das Dach gesichert werden, dann starten die Planungen.

Robert Liefke würde gern verhindern, dass jetzt lange ein Gerüst an dem Haus steht, ohne dass etwas passiert. Sollte sich herausstellen, dass eine Dachsicherung mit Netz nicht möglich ist, werde die NWG aber "nicht lange herumdoktern". Steht das Gerüst erst einmal, will Liefke prüfen, ob gleich die Balkone entfernt werden können und die Fassade abgeschlagen werden darf.