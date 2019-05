Im Tweed – mit Fontane nach Schottland

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Acht Kunsthandwerker haben sich für eine Schau, die am Sonnabend im Resort Mark Brandenburg eröffnet wird, mit Fontanes Reise nach Schottland beschäftigt, die er in "Jenseit des Tweed" verarbeitet hat. Der Schriftsteller hat darin Stationen beschrieben, die er bei dem gemeinsamen Trip mit seinem Freund Bernhard von Lepel im Sommer 1858 besucht hat. Auch wenn das gleichnamige Gewebe in der Ausstellung thematisch aufgegriffen wird, bezieht sich Fontane nicht auf den Stoff, mit dem sich etwa der Meisterdetektiv Sherlock Holmes im viktorianischen London einkleidete, sondern auf den Grenzfluss zwischen England und Schottland.

Die Überfahrt mit dem Dampfschiff hat Hendrik Schink in einigen Arbeiten aufgegriffen, mit denen er sich an der Schau beteiligt. So gibt es im Gang zur Umkleide in der Therme an Bullaugen erinnernden Bilder, die Szenen der Reise abbilden. Für Schink drängte sich die Idee für diesen Ausstellungsort auf. "Wenn man hier hereinkommt, spürt man schon den Wasserdampf der Therme. Da musste ich sofort ans Dampfschiff denken." Nicht nur fertige Werke, sondern auch seinen Arbeitsprozess stellt Schink dort aus. Für weitere Orte hat er kleine Keramikdosen in der Form von Papierschiffen entwickelt, die mit dem Tweedmuster versehen wurden und auf einem Spiegelsee platziert sind.

Eigens entwickeltes Verfahren

Gänzlich anders ist Renate Weber vorgegangen, die ihr Handwerk schon im Namen trägt. Sie experimentiert gern mit Materialien, was sich auch in ihren Arbeiten deutlich zeigt. Sie hat Pflanzen, die Fontane bei seiner Reise am Wegesrand hätte finden können, in ihre Webarbeiten einfließen lassen. Herausgekommen sind 5 groß- und drei kleinformatige Bilder aus Textilien, in die sie am Handwebstuhl ganz mit einem eigens entwickelten Verfahren Lavendel eingewebt ist. Darüber hinaus stellt sie auch Kaschmirtücher aus, die sie mit umweltfreundlichen Stoffen selbst gefärbt hat.

In der Ausstellung werden Besucher außerdem in Vitrinen Schmuck bewundern können, der von Luise Neugebauer hergestellt wurde, Hüte von Angelika Kloose, Keramik von Christa Koslitz, Rauchbrandkeramik von Marie-Annick Le Blank sowie Mode von Stefan Reinberger im Foyer der Therme. Sie alle haben zwölf Stationen im Haus gestaltet. Im Außenbereich hat Anna Arnskötter Arbeiten von sich aufgestellt. "Ich habe den Tweed gelesen, und darin geht es sehr viel auch um Schlösser, Burgen und Architektur allgemein. Daher passt das ganz gut", sagt sie.

Dass die Schau so umgesetzt werden konnte, ist neben Fördermittelgebern wie dem Kulturland Brandenburg, der Stadt Neuruppin und anderen Unterstützern auch der guten Zusammenarbeit mit dem Resort zu verdanken, das für die Ideen sehr aufgeschlossen war, sagt Schink. "Uns wurde auch ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir noch arbeiten können. Die Kooperation klappt sehr gut", freut er sich.