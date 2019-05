MOZ

Erkner (MOZ) Zwei betrunkene Radfahrer hat die Polizei in der Friedrichstraße in Erkner angehalten. Die 19 und 20 Jahre alten Männer waren am Freitag um 0.30 Uhr ohne Licht unterwegs.

Ein Test ergab 2,0 sowie 1,7 Promille. Beide mussten zur Blutabnahme zum Arzt, meldete die Polizei.