Bären peilen den Aufstieg an

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Viele Barnimer Handballvereine klagen über Nachwuchs-Sorgen. Bei den Bernauer Bären sieht es beim Thema Nachwuchs dagegen richtig gut aus. 50 Prozent neue Mitglieder konnte der alte Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Probst dazu gewinnen. Jetzt zog sich Probst nach vier Jahren aus privaten Gründen als Vorsitzender zurück. Doch seine Nachfolger stehen schon in den Startlöchern.

Thomas Findeisen übernimmt

Neuer Vorsitzender des Vereins ist Thomas Findeisen. Der 33-Jährige gebürtige Bernauer ist seit 1997 im Verein als aktiver Handballer, spielt in der ersten Männermannschaft, die derzeit in der Landesliga Nord zu Hause ist. Dort belegten die Bernauer am Saisonende einen sehr guten dritten Platz hinter Hansa Wittstock und dem HC Angermünde. "Wir wollen die Arbeit künftig auf mehreren Schultern verteilen, wollen alle unseren Beitrag leisten", so Findeisen. Sein Stellvertreter wird der C-Jugend-Trainer Detlef Riehm, zweiter Stellvertreter der bisherige Kassenwart Sebastian Graichen.

Konkurrenz um Hallenzeiten

Wie oft Holger Findeisen auf seiner Position im halbrechten Rückraum in der kommenden Saison zu sehen sein wird, wird sich zeigen. "Ich bin natürlich da, wenn ich gebraucht werde", verspricht Findeisen, der gerne noch ein Jahr spielen würde. "Aber wir haben auch eine sehr starke Jugend. Das muss dann der Trainer entscheiden, auf wen er setzt."

Die Jugend ist ein Pfund, mit dem die Bären wuchern können. Vor allem im Jugendbereich hat der HSV zugelegt. "Wir stoßen da leider inzwischen an unsere Grenzen, was die Hallenzeiten angeht", weiß Findeisen. Die zu wenigen Spielorte seien in Bernau einfach ein großes Problem. "Wir haben hier viele Vereine, die sich die Hallenzeiten teilen müssen. Es gibt eben in Bernau mit dem Basketball und im Winter auch mit dem Fußball sehr viele Alternativen. Die Hallenzeiten sind schon sehr gefragt und es ist schon schwer, da reinzukommen", bringt er das Problem auf den Punkt.

Die Bernauer freuen sich besonders über ihren sehr starken Jahrgang der A-Jugend, die in der Brandenburgliga mit einem sehr guten dritten Platz abschloss. "Die Jungs haben wir bereits sehr gut in die Männermannschaft integriert", freut sich der neue Vorsitzende.

Auch die Bernauer Frauen spielten eine gute Saison, wurden zweite hinter dem SV Motor Hennigsdorf in der Kreisliga und steigen in der kommenden Saison in die Verbandsliga auf. Dort kann man sich dann auf spannende Barnim-Derbys mit den Damen des Finowfurter SV freuen.

Am kommenden Sonntag wird es für die Bären-Damen aber auch schon spannend. Sie spielen in Oberkrämer im Handball-Kreispokal gegen Union Neuruppin II und den Oranienburger HC II. Perspektivisch ist auch für die 1. Herrenmannschaft der Aufstieg geplant. "Wir möchten mit der Ersten wieder in der Verbandsliga spielen, damit wir unserer Zweiten Mannschaften nicht den Aufstieg in die Landesliga blockieren", erklärt Thomas Findeisen. Trainer Christopher Metzdorf steht in der kommenden Saison mit Jens Schönstädt auch ein Co-Trainer zur Seite. Schönstädt, selbst als Torwart bei den ersten Männern aktiv, trainierte bislang die A-Jugend und wird nun einen Teil "seiner" Jungs in die Männermannschaft begleiten.