Storkower C-Juniorinnen werden Zweite

Ilona Hummel, Roland Hanke

Storkow (MOZ) Die Fußball-C-Juniorinnen des Storkower SC haben die Landesklasse auf dem zweiten Platz beendet. Im letzten Heimspiel gab es gegen Meister FSG Falkensee eine 0:7 (0:4)-Niederlage.

"Eigentlich wollten wir die Mädels aus Falkensee ein wenig ärger, aber das gelang uns nicht. Die Stimmung war trotzdem gut, denn die Freude über den zweiten Platz überwog", sagt Trainerin Ilona Hummel. "Das ist für uns ein Spitzenergebnis wie auch der Einzug ins Landespokal-Halbfinale. Ich bin mit der Saison sehr zufrieden."

Das Team ist noch sehr jung, so Torfrau Alina Elsner Jahrgang 2007, und einige aus den D-Juniorinnen. "Ich bin mir sicher, dass die zweite Saison als C-Juniorinnen noch besser läuft", erklärt Ilona Hummel, die sich in der neuen Saison voll auf die C-Mädchen konzentrieren kann und nicht mehr drei Mannschaften zu betreuen hat wie in den vergangenen Jahren.

In der Torjägerliste liegen vier Storkowerinnen auf den ersten Plätzen: Alina Schlauß (24 Tore) Anne Kunst (15), Hanna Schliebel (14) und Constanze Langer (12). Sie sollen beim Saisonabschluss am 22. Juni gewürdigt werden. "Hier sind alle drei Mädchenm-Teams mit Eltern auf dem Fußballplatz willkommen", sagt Ilona Hummel. "Was da alles geplant ist, möchte ich noch nicht verraten. Nur eines: Drei Spielerinnen werden wir verabschieden. Das wird schwer."

C-Juniorinnen Storkower SC: Alina Elsner, Constanze Langer – Anne Kunst, Alina Schulz, Fritzi Weitz, Emma Kierschke, Nele Wulff, Alina Schlauß, Jessy Östreich, Anna Mell, Marike Dommasch, Nele Matthies, Hanna Schliebel und Caroline Sauer