Eine kurze erfolgreiche Ära

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor genau 50 Jahren beschloss das SED-Politbüro, nur noch Sportarten zu fördern, die für die DDR viele Medaillen bei Olympischen Spielen versprachen. Das bedeutete das Ende der großzügigen Förderung von zehn Sportarten, darunter Basketball, Eishockey, Wasserball – und Moderner Fünfkampf. So ging eine zehnjährige Ära an der Frankfurter Kinder- und Jugendsportschule (KJS) zu Ende. Hautnah miterlebt hat dies Cheftrainer Wulf Karkoschka – Gast des 2. MittwochsTalk im Kiez, den wieder Uwe Köppen moderiert hat.

Der heute 80-jährige Karkoschka war auf Umwegen zum Modernen Fünfkampf gekommen. Vom Vater die Liebe zum Wasserball geerbt, fand er als Schüler in Hoyerswerda (die Familie war oft umgezogen) zum Segeln. "Deshalb wollte ich zu den Seestreitkäften. In Rostock überzeugte mich die Werbung der ASK-Schwimmer." Als 20-jähriger Fernstudent zum Diplomsportlehrer und Lehrer in Brandenburg/Havel erhielt er seine Schwimmausbildung in Berlin – wo ihm ein Verantwortlicher von Dynamo Hoppegarten den Modernen Fünfkampf schmackhaft machen wollte. "Was ist denn das?", fragte Karkoschka. Eine Führung durch die Hoppegartener Anlagen ließ ihn die Sportart wechseln, Erfolge lieben aber aus.

Eine für heutige Verhältnisse fast abenteuerliche Zeit begann 1962 mit dem Wechsel an die Frankfurter KJS als Trainer. Bis dahin hatten sich Schüler dem Dreikampf aus Schießen, Geländelauf und Schwimmen gewidmet. Erfolgreich waren Angelika Peter, Sabine Zeitner und Monika Rogge. Karkoschka sollte mit Heinz Renner und Rainer Göthel den Fünfkampf ab der Jugend aufbauen. "Wir mussten anfangs zu dritt alle fünf Disziplinen abdecken. Ich war auf Schwimmen und Laufen spezialisiert. Für das Fechten nutzten wir unsere Kontakte zur Sowjetunion und nach Ungarn. Ein paar Mal haben Igor Nowikow, Ferenc Németh und und András Balczó die Schüler trainiert." Das Trio hatte sogar bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen geglänzt.

Ländervergleich im Lokbad

Die Trainingsbedingungen waren anfangs einfach: Geschwommen wurde im Lienauteich und Lokbad – selbst bei einem Länderkampf mit Ungarn. Schwimmunterricht gab es auch in der Halle des heutigen Brenner-Hauses am Liebknecht-Gymnasium. Ein Reitergehöft fand sich im Ragoser Talweg. "Wir haben dort Barrieren aufgebaut und fürs Schießtraining einen Wall errichtet", erzählt Karkoschka. Später fand Schwimmtraining in Brieskow-Finkenheerd statt. Auf dem Gelände der heutigen Brandenburg-Halle wurde ein Pferdestall errichtet. "Wir hatten unseren ersten Wettkampf noch vor der Bauabnahme", grinst Karkoschka.

Die Frankfurter von Dynamo Ost glänzten ab 1964 mit Erfolgen. Drei Schülermannschaften belegten bei der Pionierspartakiade in Magdeburg im Dreikampf Platz 2, 4 und 5. 1964/65 gewannen die Frankfurter den FDJ-Pokal. Bei der Bezirksspartakiade 1966 siegten Wolfgang Liebenow, Bernd Knörnschild und Jörg Tscherner. Erfolge bei DDR-Spartakiaden folgten. 1967 wurde Tschernersogar Junioren-Weltmeister.

Die Wettkämpfe zogen sich damals noch über fünf Tage hin. Daran erinnern sich die ehemaligen Aktiven Peter Sommer und Günter Lehmann, die zum Talk aus Neulietzegöricke (MOL) und Fürstenwalde gekommen waren, gut. Sommer sagt: "Das Schießen fiel mir immer am schwersten. Reiten war schon damals mein Leben, ich reite immer noch." Günter Lehmann gehörte zur Mannschaft, die den FDJ-Pokal gewonnen hatte. Über seinen einstigen Trainer sagt er: "Er hatte ein gutes Händchen, war fordernd, gab gute Tipps. Man konnte ihm immer etwas anvertrauen."

Das Ende des Modernen Fünfkampfes bezeichnet Karkoschka als "Schock fürs Leben." Wegen der Familie ging er nicht nach Kienbaum, sondern übernahm bei Dynamo Aufgaben, war zum Beispiel TZ-Leiter bei den Leichtathleten, entdeckte seine Passion fürs Tennis, spielte Volleyball und immer auch Fußball. Diesen Sport betreibt er bei der Ü 50 des 1. FC Frankfurt immer noch. Vom Vorgängerverein kommt der nächste MittwochsTalk-Gast: Gerd Schuth spricht am 26. Juni über seine Oberliga-Zeit beim FFC Viktoria.