Kleine Chefs, große Wünsche

Annemarie Diehr, Annette Herold, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehr Bäume in Städten, mehr Besuche bei einsamen Menschen, mehr Spielzeit für Erwachsene – am heutigen Sonnabend ist Kindertag. Er soll auf die Rechte und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen aufmerksam machen. Was würden Kinder tun, wenn sie einen Tag lang Chef wären? Die MOZ hat sich zwischen Fürstenwalde und Woltersdorf umgehört.

Finja (5) aus Erkner

Ich würde machen, dass keiner mehr allein sein muss. Man könnte die einsamen Leute besuchen, ganz viele Leute könnten die doch besuchen! Und ich würde einen Spielplatz bauen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Mir geht immer so viel durch den Kopf, dass ich gar nicht weiß, was ich aussuchen soll.

Lennox (9) aus Fürstenwalde

Ich würde mir wünschen, dass es mehr Bäume in Städten gibt, zum Beispiel bei uns auf dem Schulhof von der Rahnschule. Dann sehe ich mehr grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und ich würde meiner Mama sagen, dass sie mir alles kaufen soll, was ich will. Ich wünsche mir eine Nintendo Switch. Und wenn ich entscheiden dürfte, soll sie mir alles aus dem Schrank holen, was ich brauche.

Simon (5) aus Erkner

Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich Leuten, die etwas falsch machen, sagen, dass sie damit aufhören sollen. Außerdem würde ich mehr frei haben, damit ich mit meinem Kumpel spielen kann. Und ich würde dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr den Hundedreck liegen lassen wie immer auf der Wiese vor unserer Kita "Eichhörnchen".

Mia Hermine in Fürstenwalde

Wenn ich bestimmen dürfte, müsste mir meine Mama ganz viele Figuren von Schleich kaufen. Ich habe schon sieben: zwei Feen und fünf Pferde, mit denen spiele ich am liebsten drinnen. Ich denke mir Abenteuer aus, das macht Spaß. Mama müsste mir noch Figuren aus dem Meer besorgen, zum Beispiel Delfine. Damit würde ich den ganzen Tag spielen.

Arthur (5) aus Berkenbrück

Wenn ich der Chef wäre, würde ich eine Woche lang zu Hause bleiben und nicht in die Kita gehen. Ich würde mit Oma und Opa Lego spielen. Obwohl, wenn ich bestimmen darf, dann kann ich ja auch Mama und Papa vorschreiben, zu Hause zu bleiben. Es würde dann nur die Speisen geben, die ich mag: Montag Grießbrei, Dienstag Nudeln mit Tomatensoße und sonst was Normales, zum Beispiel Spiegelei.

Leonel (6) aus Hangelsberg

Alle aus meiner Familie müssten den ganzen Tag mit mir Playstation spielen. Nachmittags können wir noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Ich mag in Fürstenwalde den Spielplatz am Bullenturm. Da müsste noch eine kleinere Wippe hin und ein größerer Turm und eine größere Rutsche. So wie in Karl’s Erdbeerhof, das wäre toll. Und wenn wir auf dem Spielplatz fertig sind, können wir ins Kino und ins Bambooland gehen.

Hannah (6) aus Woltersdorf

Ich finde, die Erwachsenen sollten mehr Spaß haben und noch mehr mit uns spielen. Außerdem hätte ich gern noch einen riesengroßen Spielplatz mit zwei Schaukeln, so dass nicht nur ein Kind schaukeln kann und mit einem Schiff wie auf unserem Kita-Spielplatz.

Simon (6) aus Woltersdorf

Ich würde ein Aquarium bauen lassen und dafür sorgen, dass wir unsere Straßenbahn behalten. Damit fahren wir manchmal von unserer Kita "Haus der kleinen Strolche" zur Schleuse. Und ich wünsche mir einen Fahrradweg zur Schule, in die ich nun bald komme.