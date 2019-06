Vielfältige Begegnungstage

MOZ

Beeskow Die langjährige Gemeindepartnerschaft zwischen dem früheren Kirchenkreis Beeskow und Duisburg/Süd lebt seit nunmehr 28 Jahren weiter in Form von Begegnungstagen der Beeskower und Duisburger Frauen. Viele sind in der Frauenhilfe engagiert und auch einige Männer sind mittlerweile dabei.

In diesem Jahr haben sich zehn Frauen und Männer aus Beeskow mit dem Zug nach Duisburg aufgemacht. In Duisburg gab es ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm. Auch ein Studientag im Gemeindezentrum in Ungelsheim zum Thema "Globalisierung aus christlicher Perspektive – Wie können wir uns für Menschenrechte im weltweiten Handel einsetzen?" mit Ursula Thomé, Pfarrerin und Claudio Gnypek, Referent für entwicklungspolitische Bildung beim Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) der Rheinischen Kirche, gehörte dazu.

Beim Kaffee-Parcours konnten die Teilnehmer die Mühen der Gewinnung und Röstung von Kaffee hautnah miterleben. Anschließend war unter fachkundiger Begleitung von Pfarrer Rainer Kaspers der gemeindeeigene Bibelgarten zu erkunden, der vor allem viele Symbole vom Regenbogen bis zum Fisch zu bieten hat.

An einem Tag ging es auf einen großen Ausflug mit allen an der Frauenhilfsarbeit Interessierten nach Aachen, der alten Kaiserstadt, samt Stadtrundfahrt, Mittagessen am Elisenbrunnen und einer beeindruckenden Domführung. Und dann gehört natürlich bei allen Begegnungstagen ein festlicher Abschlussabend, diesmal in der Notkirche Duissern, dazu. Auf dem Programm stand unter anderem die Aufführung des Stückes "Die Nase aus der Mingzeit" von der Clownin Sophia Altklug aus Engelskirchen.

Die Heimfahrt mit dem Zug führte wieder durch ganz Deutschland. Es war der Abschluss einer erfüllenden, stärkenden und segensreichen Zeit. Im kommenden Jahr werden die Duisburger Frauen wieder in die Region Beeskow kommen, dann ab Fronleichnam, vom 11. bis zum 15. Juni.