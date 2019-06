Zwei Millionen Euro für die Vorstadt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Nachdem die Genossenschaft Neues Wohnen gerade erst Grundsteinlegung für 76 Wohnungen Am Försterweg gefeiert hat, geht es in der Vorstadt auch bei den Bauprojekten der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) rasant voran. 2017 hatte die SWG mit der inzwischen abgeschlossenen Neugestaltung der Außenanlagen im Max-Reichpietsch-Ring begonnen. Eine Aufwertung des Lebensumfeldes für Mieter aus 66 Wohnungen und eine Investition von 345 000 Euro, wie Geschäftsführer Markus Derling bei einem Rundgang anlässlich der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes im Bereich Paul-Singer-Straße in dieser Woche mitteilte. Für die Neugestaltung dieser Außenanlagen hat die SWG weitere 850 000 Euro in die Hand genommen – davon profitieren Mieter in 105 Wohnungen.

"Da es sich bei der Aufwertung des Wohnumfeldes um eine Investition handelt, wird das Geld nicht auf die Mieter umgelegt", erklärte Derling. Die Investition in die Wohnqualität komme nicht nur den jetzigen Mietern zugute, sondern diene auch der langfristigen Vermietbarkeit der Objekte. "Wir finden das Wohngebiet Vorstadt sehr attraktiv, deshalb arbeiten wir auch daran, unsere Häuser und die Anlagen auf ein gleich hohes Niveau zu bringen", sagte Derling mit Verweis auf den dritten und vorerst letzten Bauabschnitt in der Scharnhorst-/Heinrich-Dorrenbach-Straße mit 116 Wohnungen in drei Häusern. "Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein", wie SWG-Sprecherin Diana Fürstenberg informierte. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagte Derling. Dort investiert die SWG 790 000 Euro und kommt damit in allen drei Bauabschnitten auf gut zwei Millionen Euro Investitionen.

In den beiden fertigen Bereichen leuchten die Häuserfassaden, die allesamt neue, jeweils individuelle Anstriche bekommen haben. Zentral ist das Thema Barrierefreiheit. Die Treppenstufen an allen Hauseingängen wurden entfernt und ebenerdig an die neu verlegten Gehwege angeschlossen, die sich durch das ganze Gebiet ziehen. Alle Wege sind jetzt abends beleuchtet. "Das erhöht das Sicherheitsgefühl der Bewohner", sagte Derling.

Um den Ansprüchen der gemischten Alters- und Sozialstruktur in dem nahezug voll vermieteten Bestand gerecht zu werden, wurden überdachte und abschließbare Häuschen gebaut, in denen Kinderwagen, Rollatoren und Fahrräder untergebracht werden können. "Die Mieter nehmen das schon sukzessive an", sagte Derling. "Und das Thema Radfahren wird ja hoffentlich noch weiter an Bedeutung gewinnen, wenn das Radwegenetz der Stadt ausgebaut wird." Zusätzlich zu diesen Häuschen gibt es eigene, ebenfalls verschließbare Unterstände für die Mülltonnen. "Das war uns sehr wichtig, denn hier geht es auch um Gebührengerechtigkeit. Schließlich will jeder nur den Müll bezahlen, den er produziert." Nebenan sind jeweils Stellplätze für Pkw geschaffen worden, im zweiten Bauabschnitt 48. Auch an den Brandschutz wurde mit DIN-gerechten Feuerwehrzufahrten gedacht.

Bäume eins zu eins ersetzt

Die Außenanlagen sollen aber nicht nur funktional sein, sondern auch für Erholung sorgen. Dafür wurden neue Spielplätze eingerichtet ergänzt um Quartiersplätze, die zum Verweilen einladen. Dass dafür ein Teil des alten Baumbestandes gefällt werden musste, sei unumgänglich gewesen, sagte Derling. Jeder gefallene Baum sei durch einen neuen ersetzt worden. Derling dankte den Anwohnern der bereits fertig gestellten Bereiche für ihre Geduld während der Bauarbeiten.