Mit Unterhaltung gegen Windmühlen

Berlin Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Nicht der große Roman von Miguel de Cervantes aus dem Jahre 1605 von dem "Ritter mit der traurigen Gestalt" war die Vorlage für Jules Massenets Oper "Don Quichotte", sondern ein längst vergessenes Drama von Jacques Le Lorrain. Und da ist manches anders als beim großen Cervantes. Zwar wird auch hier gegen Windmühlen gekämpft, die in dieser Inszenierung an der Deutschen Oper kleine Spielzeugmühlen auf Bistrotischen sind, aber Dulcinea gibt es wirklich und nicht nur in der überbordenden Fantasie von Don Quichotte. Eine nicht vorhandene Dulcinea wäre allerdings auch ein Problem für die Oper, in der gemeinhin eine Frau die Hauptrolle hat.

1910 wurde die Oper, eine von gut zwei Dutzend des französischen Komponisten, in Monte Carlo uraufgeführt mit dem berühmten Fjodor Schaljapin in der Titelpartie. Bei der berühmten Inszenierung vor beinahe 50 Jahren in der Behrenstraße von Götz Friedrich, damals Oberspielleiter an der Komischen Oper, später Intendant der Deutschen Oper, spielte die Oper im Zockerparadies Monte Carlo.

Dulcinea spielt mit den Männern

Der schwedische Regisseur Jakop Ahlbom verlegt seine Inszenierung nun in ein heutiges Ausflugslokal in den Bergen mit Panoramablick. Dulcinea ist anfänglich dort eine von vielen Kellnerinnen, bis sie plötzlich, ein kleiner Zaubertrick, in flammendem Rot erscheint und zum Objekt der Begierde der Männer wird. Alle anderen – bis auf Don Quichotte und Sancho Pansa – sind grau in grau kostümiert. Am Ende tragen sie bunte Karnevalshüte.

Was wie eine Fehlbesetzung anmuten mag, hat durchaus eigenen Unterhaltungswert: Don Quichotte ist nicht hager und dürr, sondern klein und drahtig, gesungen und gespielt von dem Italiener Alex Esposito. Der Sancho Pansa des Amerikaners Seth Carico hingegen ist groß und schlank. Er hat zugleich auch noch das Pferd Rosinante zu spielen und muss seinen Herrn über die Bühne tragen. Clémentine Margaine als Dulcinea ist ein verzogenes, mondänes Frauchen, das mit den Männern spielt und sie alle um den Finger wickelt.

Der Komponist nannte das Werk im Untertitel eine "heroische Komödie". So recht heroisch ist da nicht viel, und eine echte Komödie ist es auch nicht, wenngleich man ab und an den Eindruck haben kann, man sei nicht in der Oper, sondern im Friedrichstadt-Palast, denn da wird getanzt und geturnt, da werden Purzelbäume geschlagen und akrobatische Übungen vollführt. Aber all das vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass die zweieinhalb Stunden nicht wirklich kurzweilig sind.

Die Musik ist trotz Kastagnetten und Mandolinen nicht spanisch, sondern durch und durch französisch. Viel Parfüm kommt da aus dem Orchestergraben. Dirigent Emmanuel Villaume entlockt dem Orchester allerlei Düfte. Letztlich bleibt ein fader Beigeschmack. Dem Publikum hat es bei der Premiere ausnehmend gut gefallen.

