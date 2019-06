Das endgültige Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung steht fest

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Wahlausschuss der Stadt Eisenhüttenstadt hat in seiner Sitzung das endgültige Gesamtergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Demnach haben 10 292 Wahlberechtigte sich an der Wahl beteiligt, was eine Wahlbeteiligung von 47,21 ergibt. Insgesamt wurden 28 776 gültige Stimmen abgegeben, sagte Martina Harz, Vorsitzende des Wahlausschusses. Auf die SPD entfielen 7546 Stimmen, auf die Linke 5273, die CDU 3363, die AfD 7157, Grüne 1719, Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder 3475, Piraten 647 sowie auf den Einzelbewerber Rainer Bublack 596 Stimmen.

Die 57 Kandidaten, die auf dem Stimmzettel standen, erhielten folgende Stimmen. Fett gedruckt sind die für fünf Jahre gewählten Stadtverordneten:

Egon Niemack (AfD)2611

Holger Wachsmann (SPD)2434

Dr. Jörg Mernitz (Linke)1379

Siegfried Aulich (AfD) 1236

Heidemarie Wiechmann (Linke) 1187

Erich Opitz (BVFO) 1068

Marina Marquardt (CDU) 1035

Christian Prengemann (SPD) 1004

Günter Luhn (CDU) 917

Lars Ettmeier (BVFO)882

Steffen Böhme (AfD) 819

Ingrid Siebke (SPD) 806

Hannelore Guschel (SPD) 755

Bernd Schneider (BVFO) 679

Mirko Böhnisch (Linke) 661

Rainer Bublak (Einzelb.)596

Ronny Böhme (Grüne) 562

Dr. Oliver Kuppinger (Grüne) 554

Bertram Kahlisch (BVFO) 551

Wolfgang Perske (SPD) 539

Maik Diepold (AfD) 522

Ingrid Freninez (CDU) 486

Marthe Heuer (Grüne) 483

Manuela Kirschke (AfD) 478

Madeleine Werner (Linke) 404

Lars Engelmann (CDU) 362

Frank Kage (Piraten) 340

Mathias Schaller (Linke) 332

Marcel Riemer (SPD) 325

Wolf-Michael Schollbach (AfD)318

Frank Behr (Piraten)307

Frank Pegel (BVFO) 295

Rudolf Danschke (CDU) 294

Dietmar Brauer (Linke) 293

Paul Kus (AfD) 283

Peter Müller (SPD) 280

Dirk Vogeler (SPD) 274

Ronny Claus (AfD) 273

Marina Luhn (CDU) 269

Esther Block (SPD) 251

Rüdiger Markus (AfD) 218

Gabriele Krasert (Linke) 210

David Manietta (Linke) 207

Roberto Schulz (AfD) 203

Andreas Kadelke (AfD) 196

Ralf Benkenstein (Linke) 168

Alexandra Schulz (SPD) 167

Klaus-Dieter Stöckmann (Linke) 153

Isabel Reiner (SPD) 146

Marianne Grund (Linke) 142

Diana Makarow (Linke) 137

Ronald Gregor (SPD) 134

Sebastian Sasse (SPD) 134

Werner Schramm (Grüne) 120

Dietmar Materne (SPD 110

Peter Lüdtke (SPD) 98

Vadim Stroka (SPD) 89