Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Wahlmüde dürfen Einwohner im Amt Gartz nicht sein. Sie sind für die Stadt Gartz und die Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow zu einem erneuten Urnengang aufgefordert. Am 16. Juni findet dort eine Stichwahl um den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters statt. Die Märkische Oderzeitung beleuchtet hier die Gartzer Kandidaten. Beide sagen über sich: "Gartz ist mein Zuhause." Doch was unterscheidet sie?

Sowohl Amtsinhaber Burkhard Fleischmann als auch seine Herausforderin Inge Ballenthin haben bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht die erforderlichen 50 Prozent der Wählerstimmen erringen können. Einen Platz sicher haben sie indessen in der Stadtverordnetenversammlung und im Ortsbeirat von Gartz. Deshalb gilt: Nach der Wahl ist vor der Stichwahl.

So zumindest denkt die 42jährige Inge Ballenthin. Sie ist für die Freiparlamentarische Allianz in den Bürgermeisterwahlkampf gezogen und hat 39,3 Prozent der Stimmen geholt. "Ich mache gerade einen Danke-Flyer für alle Einwohner fertig, die mich so toll unterstützt haben. Außerdem will ich über Handy mit allen gewählten Stadtverordneten ins Gespräch kommen." Inge Ballenthin ist in Vierraden aufgewachsen und vor wenigen Jahren nach Gartz gezogen. Von Beruf ist sie Volljuristin. In der Kommunalpolitik jedoch ist sie ein Neuling. Bei einer Wahl anzutreten war aufregend für sie. "Mein Freund ist Wahlhelfer gewesen und war nach der Stimmauszählung nachts halb drei zu Hause. Da haben wir uns auf die Terrasse gesetzt und noch eine halbe Stunde Froschkonzert gehört", erzählt Inge Ballenthin. Ihr selbstgewähltes Motto stammt von Winston Churchill und klingt pathetisch: "Ich habe nichts anzubieten, außer Mut, Mühsal, Können und Schweiß."

Sie hat angefangen, sich über die Arbeit von Stadtverordnetenversammlungen (SVV) zu informieren. SVV-Sitzungen, die im Internet übertragen werden, hört sie sich an. Außerdem hat sie sich eine Liste gemacht, was sie als Stadtverordnete und Bürgermeisterin in die Wege leiten will.

Amtsinhaber Burkhard Fleischmann ist 69 Jahre alt, hat viele Jahre als Rehabilitationspädagoge gearbeitet und kann in der Kommunalpolitik enorme Erfahrung aufweisen. Er ist seit 2008 Bürgermeister von Gartz, als er die Geschäfte von Lutz-Uwe Mademann aus Geesow übernommen hatte. Burkhard Fleischmann sitzt für die SPD im Kreistag Uckermark. Sein Parteifreund, der Landtagsabgeordnete Mike Bischoff, sagt über ihn: "Burkhard Fleischmann verleiht Gartz immer eine starke Stimme. Wir beide arbeiten gut zusammen, das geht bis nach Potsdam."

Keine Auskunft zur Stichwahl

Mit seinem Bürgermeisterwahlergebnis von 34,9 Prozent der Stimmen ist Burkhard Fleischmann jedoch nicht zufrieden. Er sagt: "Ich gebe zum Thema Stichwahl noch keine Auskunft." Unbestritten bleibt sein Engagement für die Sanierung des abrutschenden Walls in Gartz, für das Profilieren der Marina am Oderufer und den Ausbau der B 2/Kastanienllee. Sein Ringen um ein Seniorenheim in Gartz ist bisher noch nicht belohnt worden. "Aber es gibt neue Entwicklungen mit dem Investor", stellt er in Aussicht.

Interessant ist, dass Fleischmanns 19-jähriger Enkelsohn Luca Piwodda die junge Partei Freiparlamentarische Allianz mitgegründet hat, für die jetzt Herausforderin Inge Ballenthin antritt.