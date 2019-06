Hütte: Ein Grand Prix für alle

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Nur noch zwei Wochen verbleiben, dann findet der bereits 16. Grand Prix mit Energie der Stadtwerke Eisenhüttenstadt auf der Insel statt. Nur noch gut eine Woche bleibt, um sich und sein Team vorab online für die verschiedenen Wettbewerbe anzumelden. Der Start ist weiterhin kostenlos. Dafür gibt es sogar noch T-Shirts und Medaillen. Einige Kinder strahlen noch heute, wenn sie an den Moment zurückdenken, als sie sich im vergangenen Jahr nach dem Bambini-Lauf ihre Medaille abgeholt haben. Und manch einer stellte bereits damals klar: Beim nächsten Mal bin ich noch schneller.

Der Tradition folgend wird der Grand Prix mit Energie auch diesmal wieder am letzten Sonntag vor den Sommerferien veranstaltet, also am 16. Juni. Jüngere und ältere Sportbegeisterte können in den folgenden Disziplinen an den Start gehen: Laufen, Radfahren, Schwimmen, Walking, Nordic Walking und Staffellauf. "Auch Rollstuhlfahrer werden in diesem Jahr wieder zu Bestleistungen herausgefordert", teilen die Stadtwerke mit. Und ja, natürlich, die Jüngsten können sich erneut auf den Bambini-Lauf freuen.

Der erste Wettkampf, und zwar im Schwimmen, beginnt um 8 Uhr, der letzte Startschuss fällt für die Staffel um 13.30 Uhr. Die Siegerehrung für alle Disziplinen beginnt dann eine Stunde später. Lediglich die Teilnehmer des Bambini-Laufs, der für 10.10 Uhr angesetzt ist, erhalten ihre Belohnung an der Hauptbühne – T-Shirt und Medaille – gleich nach dem Zieleinlauf. Startberechtigt für den Bambini-Lauf sind alle Kinder bis sechs Jahren.

Insgesamt 13 Wettkämpfe in sieben Sportarten geben Sportlern im Alter ab sieben Jahren aufwärts ansonsten die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu messen. Bei den Radfahrern besteht Helmpflicht, darauf weisen die Stadtwerke bereits jetzt hin. Zudem seien die Startnummern auf dem Rücken sowie am Fahrrad anzubringen.

Wer eher ein Team-Player ist, der kann sich für den Staffellauf an. Eine Staffel besteht aus fünf Läufern. Dabei kann die Zusammensetzung der Teams beliebig erfolgen – männlich, weiblich oder gemischt. Auch eine Aufteilung nach Altersklassen gibt es bei diesem Wettbewerb nicht.

Der Spaß steht bei allem im Vordergrund, auch bei dem Drumherum auf dem Freigelände des Inselbades, das bereits im Vorjahr ausgiebig von Besuchern genutzt wurde. Sie konnten sich an Vereinsständen informieren, Vorführungen auf der Hauptbühne verfolgen oder aber im Fall der Jüngeren klettern und spielen.

Die Anmeldung zum Grand Prix mit Energie ist bis zum 10. Juni 2019 online bei den Stadtwerken möglich. Es besteht auch wieder die Möglichkeit, dass Sammelanmeldungen durchgeführt werden können. Am Wettkampftag kann man sich ab 8 Uhr noch vor Ort für die Wettkämpfe anmelden. Weitere Informationen auf www.gp-mit-energie.de.