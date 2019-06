Pokaljubel bei Handwerk Wittstock

Gunnar Reblin

Darritz (MOZ) Jubel beim SV Handwerk Wittstock. Die Ü50-Kicker aus der Dossestadt haben sich am Freitagabend nach einem packenden und zugleich torreichen Kreispokalfinale die Krone aufgesetzt. Angeführt von einem überragenden Frank Klakow, der dreifach traf, wurde der frisch gekürte Kreismeister SV Blumenthal/Grabow in Darritz mit 5:3 (2:2) bezwungen. Die Blumenthaler um Stürmer-Schlitzohr Ralf Lengert verpassten damit das Double. Sie hatten als Nachrücker die Chance dazu in diesem Endspiel bekommen, da der MSV Neuruppin seine Teilnahme zuvor abgesagt hatte. Die Fontanestädter konnten keine vollzählige Mannschaft stellen, somit rückte der unterlegene Gegner aus dem Halbfinale nach. Fußballkreischef Mike Schläger stieß die MSV-Absage bitter auf. "So etwas gehört sich nicht."

Zum Spiel: Das Finale begann mit zehnminütiger Verspätung, da Schiedsrichter Korab Hoti (Wittstock) annahm, die Partie finde in der Dossestadt statt. Dass zudem extra ein Schiri aus Wittstock anreisen musste, um dann auch noch ein Endspiel mit Wittstocker Beteiligung zu leiten, wurde durchweg mit Stirnrunzeln vernommen.

Auf dem Platz lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Oftmals wurde der Jubel des einen Teams ruckzuck von dem des anderen abgelöst. Einer, der nur mitfiebern, aber eben nicht mitkicken konnte, war Dirk Hein. Handwerks Torjäger vom Dienst laboriert an einer Schulterverletzung. "Erst war es die linke, jetzt ist es die rechte. Ich kann den Arm kaum heben. Es ist so bitter, dass ich zuletzt kaum Fußball spielen konnte."

Mit Frank Klakow hatten die Dossestädter aber einen erstklassigen Ersatz aufgeboten. Er war Dreh- und Angelpunkt – und ein zuverlässiger Knipser. Zudem hatten die Wittstocker den breiteren Kader, so dass sie hintenraus Kraftvorteile hatten.

Zunächst traf Thorsten Witte nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte für die Blumenthaler. Er hatte sich die Kugel nach einem Solo noch einmal auf den rechten Fuß gelegt. Im Gegenzug staubte Frank Klakow nach uneigennützigem Querpass von Axel Strübing zum 1:1 ab. Es ging munter hin und her. Dann drehte Thomas Böhm auf. Schöne Aktion. Schönes Tor. Er traf nach einem Ballgewinn mit der Pike ins lange Eck. Doch wiederum im Gegenzug umkurvte Ralf Lengert Handwerk-Keeper Hartwig Finke und netzte schlitzohrig aus spitzem Winkel ein.

Der zweite Durchgang begann mit einem Strafstoß. Raimund Koop hatte Thomas Böhm von hinten gestoßen. Axel Böhm traf vom Punkt. Und als Klakow zum 4:2 abstaubte, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch das famose Tor von Witte per eingesprungener Grätsche nach Flanke von Koop ließ Blumenthal kurz hoffen. Vergebens. Denn Klakow schoss sich zum Matchwinner und sein Team zum Pokalsieg.