Bürgerinitiative macht Bahn und Land Dampf

Th. Messerschmidt

Götz (MOZ) "Die Bürgerinitiative ‚Halbstundentakt für Götz und Groß Kreutz‘ setzt sich seit knapp zwei Jahren aktiv dafür ein, die Regionalzüge des RE1, vor allem in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) halten zu lassen. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg und der vorliegende Landesnahverkehrsplan 2018 sehen dafür keine Notwendigkeit.Wir sehen dies allerdings anders!", bringt Jenny Nothe auf den Punkt, was sie der Welt mitteilen will und wofür sie auf Unterstützung hofft. "Knapp 5000 Unterschriften konnten wir der Ministerin Schneider in kürzester Zeit vorlegen. Die Reaktionen von ihr und ihrem Team war bisher lediglich ablehnend und ohne konstruktive Gespräche", schildert sie den ersten Großversuch, die Politik auf BI-Seite zu bringen. Aufgeben kommt nicht in Frage, weil die Götzerin auf ihrem Berufsweg nach Adlershof das Bahn-Desaster mit übervollen Zügen, häufigen Verspätungen und verpassten Anschlüssen täglich selbst zu spüren bekommt und es immer mehr Leidensgefährten gibt. Dem mächtigen Zuzug ins Revier sei Dank, wie auch der schönen, umweltfreundlichen und bequemen, aber halbherzigen Bahn-Idee an sich.

Um der Forderung "Halbstundentakt für Götz und Groß Kreutz" Nachdruck zu verleihen, setzt die BI, die sich der Unterstützung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) sicher sein kann, aktuell auf eine Postkartenaktion. 5.000-fach konnte die "Offizielle Beschwerdekarte zum Landesnahverkehrsplan 2018" dank Sponsoring gedruckt werden und wartet nun darauf, von Sympathisanten ans Ministerium geschickt zu werden – direkt adressiert an Ministerin Kathrin Schneider. "Wir hoffen, so den Druck auf dieses Thema erhöhen zu können, damit sich das Ministerium endlich für konstruktive Gespräche bereit erklärt", begründet Jenny Nothe. Jedenfalls will man sich nicht mit der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion zum Thema begnügen. Das Infrastruktur-Ministerium stellte daraufhin klar, "zusätzliche Halte in Götz und Groß Kreutz sind gegenwärtig nicht möglich, da Abhängigkeiten zu weiteren Zugfahrten auf der Strecke bestehen." Änderungen könnten sich frühestens mit dem Fahrplan 2022/2023 ergeben, erst dann sei "eine erneute Prüfung zusätzlicher Halte vorgesehen." "Viel zu spät", finden Jenny Nothe, ihre BI-Mitstreiter und auch immer mehr unzufriedene Bahn-Nutzer. Zumal ab 2022 ja vorgesehen ist, den Zug alle 20 Minuten fahren zu lassen, jedoch soll es weiterhin nur alle Stunde den Halt in Götz und Groß Kreutz geben. Obwohl die Pendlerschar schon jetzt kaum noch in die Züge passt. Letztere hat schon einige Hundert Postkarten auf den Weg gebracht. "Weitere müssen folgen, damit die Landesregierung immer wieder daran erinnert wird, sich nochmals mit dem Landesnahverkehrsplan zu befassen", so Nothe. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, findet die Beschwerdekarten an vielen Stellen in Jeserig, Götz und Groß Kreutz – zum Beispiel bei den Friseuren und Bäckern, im Götzer Handwerkerhof und im Rosenwaldhof (Götzer Berge), in der Kita Jeserig, in "Hakans Imbiss" in Groß Kreutz…