Die stille Stimmenzählerin

Christopher Braemer

Frankfurt (MOZ) Frankfurt. Erschöpft und müde kam sie am Wahlsonntag nach Hause. Es war 23 Uhr, Tochter Emily und Mann Michael haben schon geschlafen. Ganze 16 Stunden dauerte der Marathon von Anette Janzon im Oberstufenzentrum in der Potsdamer Straße. "Das war ein anstrengender Tag", sagte die 44-jährige Juristin nach der Auszählung der Europa- und Kommunalwahlstimmen. Sie ist seit 20 Jahren Wahlhelferin, genauer: Wahlvorsteherin.

Sie meldet die Ergebnisse

Das heißt, sie öffnet das Wahllokal, leitet die Stimmabgabe und meldet das Wahlergebnis. Neun Leute halfen am Sonntag zusammen mit Anette Janzon im Wahllokal in der Potsdamer Straße, teilten Stimmzettel aus, überwachten den Urnengang und zählten Stimmen aus. Anette Janzon weiß, worauf es bei der Arbeit im Wahllokal ankommt. "Man muss sich bei der Auszählung konzentrieren, auch wenn die Kräfte nachlassen." Janzon weiß, wie sie sich ihre Kräfte einteilt, erlebte bei den Bundestagswahlen 2017, den Oberbürgermeisterwahlen im gleichen Jahr und den Landtagswahlen 2015 Geschichte – sie zählte Stimmen auf allen Ebenen.

Motivation: Leute kennenlernen

Auf das Ehrenamt kam Anette Janzon über eine Zeitungsanzeige. Damals war sie 24 Jahre alt, hatte das Staatsexamen an der Europa-Universität Viadrina gerade in der Tasche, absolvierte ihr Rechtsreferendariat am Brandenburger Landgericht. Die Landtagswahl 1999 war ihre erste. Und der Frankfurterin macht es Spaß. "Man lernt Leute kennen und engagiert sich für seine Stadt", sagt sie. Seit fünf Wahlen arbeiten sie mit einem Ehepaar aus der Nachbarschaft zusammen. Für Familie Janzon ist das Ehrenamt kein Problem, es ist ja nicht jede Woche Wahl, betont die Juristin.

Viel von der Stimmung der Wähler bemerkt Anette Janzon am Wahltag nicht. Erst bei der Auszählung der Stimmen. "Probleme gab es nie", sagt die 44-Jährige. Auch wenn einige Bürger angesichts der größeren Europawahl-Stimmzettel länger überlegten als sonst, mussten sie höchstens ein paar Minuten vor der Kabine warten. "Manchmal wollen Leute bei der Auszählung dabei sein und schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht", erzählt Janzon aus dem Alltag einer Wahlhelferin. Das ist erlaubt. "Die Türen sind offen, da kann jeder zugucken."

Wahlhelfer sind weiter gesucht

Bis zur Bundestagswahl 2022 ist Anette Janzon sicher mit dabei – wenn sie sich nicht zu mehr überreden lässt. 500 Bürger in Frankfurt und 27 000 in Brandenburg waren am Sonntag als Wahlhelfer im Einsatz. Freiwillige könne es trotzdem nie genug geben, betont die Wahlvorsteherin. "Und es kann ein sehr netter Tag werden", wirbt sie.

Zur Beruhigung: Normale Wahlhelfer müssen keine 16 Stunden rackern – nur eine Schicht am Vormittag oder Nachmittag. Die Landtagswahlen am 1. September stehen kurz bevor.