Oberschule soll nach Fredersdorf-Nord

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Mit deutlichen 14 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen und vier Gegenstimmen hat die Mehrheit der Gemeindevertreter dem Aufstellungsbeschluss BP 40 Schulstandort Landstraße zugestimmt. Parallel soll der Flächennutzungsplan geändert werden.

Zuvor hatte es Protest aus den Reihen der Anwohner gegeben, die sich in einer Bürgerinitiative gegen diesen Standort wehren. Sie argumentieren unter anderem mit einer höheren Verkehrsbelastung durch den Schulbetrieb, hydrologischen Auswirkungen und damit, dass im Nachbarort Altlandsberg eine neue Oberschule mit gymnasialer Oberstufe gebaut wird. Somit reduziere sich die Zahl der Schüler für die Oberschule Fredersdorf.

Sie wollen eine alte Diskussion wieder neu aufmachen. Dabei geht es um den Abriss von Haus I, das an das Gelände der jetzigen Oberschule an der Tieckstraße angrenzt. Die muss der immer größer werdenden Fred-Vogel-Grundschule Platz machen.

Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) hörte sich die Gegenargumente gelassen an. "Wir haben alle Facetten ein und ein Dreivierteljahr hoch- und runterdiskutiert. Wir haben keine Alternative und immer betont, dass wir, wenn der Standort am Försterweg Vogelsdorf nicht funktioniert, nach Nord ausweichen", betonte das Gemeindeoberhaupt. Das Vogelsdorfer Areal grenzt direkt an ein Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet. Es sei einfach nicht möglich, im Gemeindegebiet eine Ausgleichsfläche für einen durch den Neubau zerstörten Trockenrasen zu ersetzen. Daran scheitere das Bauvorhaben an dieser Stelle.

In Fredersdorf-Nord gäbe es all diese Probleme nicht, sagte Thomas Krieger weiter. Gelassen nahm er die Ankündigung hin, dass Anwohner gegen die Entscheidung klagen werden. Ebenso gelassen reagierte er auf einen geplanten Runden Tisch mit Landrat Gernot Schmidt. Letzterer betonte, dass er zu jedem Runden Tisch käme, sich alle Argumente anhöre, letztlich aber die Kommunen entscheiden müssten. "Ich brauche Oberschulen, alles andere müssen die Gemeinden selbst klären", betonte der Landrat gegenüber der MOZ.

Ein Versuch von Manfred Arndt, das Thema in die Ausschüsse zurückzuverweisen, scheiterte deutlich.