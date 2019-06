Mit den eigenen Händen

Pia Rückert

Görzke Im Handwerkerort Görzke wurde im vergangenen halben Jahr das geförderte Projekt "Tradition und Moderne" angeboten. Durchgeführt wurde es in der Winterkirche. Inhaltlich ging es vor allem darum, Handwerk zu präsentieren. Nicht nur in den zahlreichen in Görzke ansässigen Töpfereien. Ein Korbmacher war zu Gast, ein Kerzenzieher, Linolschnitt wurde ausprobiert und genäht.

Das Interesse war groß. Zu jedem der Themen konnten Töpfermeisterin Bärbel Heinitz und Cordula Birk, die zu den Organisatoren zählen, andere Gäste begrüßen. Jeder der eingeladenen Handwerker erzählte etwas über seine Zunft und anschließend durfte selbst ausprobiert werden. "Es wäre eine komische Zukunft, wenn alles nur noch maschinell entstehen würde", sagt Cordula Birk, selbst Töpfermeisterin. Obwohl sie weiß, dass auch jetzt schon Tongefäße aus dem 3-D-Drucker kommen. Aber dadurch ginge das Gefühl für den Ton verloren. Auch bemängelt sie, dass die Meisterpflicht für Keramiker abgeschafft wurde. "So geht viel Fachwissen verloren", ist Cordula Birk der Meinung. Aber die Töpfereien haben sich auch den Wünschen der Kunden und der Zeit angepasst. Die Menschen essen Oliven – also werden kleine Töpfchen dafür hergestellt. Sie mögen Tomate mit Mozzarella? Also werden die passenden Platten dafür angefertigt. Wer sich Tassen oder Krüge in einer Töpferei des Ortes kauft weiß, dass er ein Unikat hat, denn kein Teil gleicht exakt dem anderen.

Kürzlich konnten die Anwesenden nun selbst einen Gegenstand aus Ton kreieren. Den Görzkern war es schon fast peinlich, denn einige von ihnen hatten vorher noch nie ein Stück Ton in der Hand gehabt. Bärbel Heinitz und Cordula Birk gaben viele Hinweise, wie der Rohstoff bearbeitet und geformt werden kann. "Als Anfänger gleich eine Tasse zu machen ist schwer", so Bärbel Heinitz, "man sollte vielleicht mit einem Blumentopf oder einer Vase beginnen."

In den gemeinsamen, intensiven Gesprächen während des Projektes kamen aber auch andere Dinge zur Sprache, wie zum Beispiel eine bessere Nutzung der Winterkirche. Der Fläming ist ein touristisches Gebiet und warum nicht im Gotteshaus Übernachtungsmöglichkeiten schaffen? Die Voraussetzungen dazu wären gegeben. Die Idee wurde durchaus wohlwollend aufgenommen. Und wer weiß, vielleicht finden Besucher des Ortes bald einen Schlafplatz unterm Kirchendach.