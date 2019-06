Volles Programm zum Geburtstag

Das Programm zur 300-Jahr-Feier am 10. August

Mit einem Gottesdienst um 10 Uhr beginnt der Festtag. Nächster Programmpunkt ist ein Umzug, für den jeder Ortsteil einen Wagen entsprechend der Geschichte gestaltet hat. Auch die Feuerwehren aus Königshorst und Lobeofsund, der Nauener Heimatverein, eine Semnonengruppe sowie die Schützenvereine aus Fehrbellin und dem westfälischen Senden nehmen am Umzug teil.

Der Umzug endet am Gutshaus, wo im Frühjahr dieses Jahres eine Linde gepflanzt worden ist. An dieser Stelle werden eine Zeitkapsel vergraben, eine Bank aufgestellt und ein Gedenkstein gesetzt, der an die Festlichkeiten zur 300-Jahr-Feier erinnern soll.

Ein historischer Markt findet danach an der ehemaligen Kleinen Schule statt. Dort erwartet die Besucher eine Vielzahl von Angeboten. Unter anderem werden dort noch einmal die einzelnen Wagen der Ortsteile vorgestellt, bevor die Anwesenden über den besten Beitrag abstimmen können. Für eine Hauch Geschichte werden die Trachten sorgen, in denen die Mitglieder des Nauener Heimatvereins auftreten wollen. Kunsthandwerker und andere werden ihre Waren feilbieten: von Büchern der Edition Rieger bis hin zu Holzartikeln. Dazwischen wird es Stände mit altem Handwerk geben, eine Modenschau, eine Spiel- und Bastelecke sowie Ponyreiten für Kinder. Die rund 100-seitige Chronik, die derzeit erarbeitet wird, soll als Hardcoverversion verkauft werden. Die zahlreichen Bilder, die das Chronikteam bei seiner Recherche zutage gefördert hat, werden zudem in einem Diavortrag in der Feuerwehr gezeigt. Auch ein Dokumentarfilm, der zu DDR-Zeiten im Luch gedreht wurde, wird aufgeführt. Dann gibt es noch Kuhroulette, einen Vortrag zur Butterakademie, ein Dorfquiz, einen Kartoffelschälwettebwerb und vieles mehr. Ab 19 Uhr kann getanzt werden.⇥zig