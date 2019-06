Mehr Ärzte, aber nicht genug

Hajo Zenker

Berlin (NBR) Vor 25 Jahren sprach der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) noch von einer "Ärzteschwemme", die bekämpft werde müsse. Heute wird ein Ärztemangel beklagt. Dabei gibt es aktuell rund 130 000 berufstätige Mediziner in Deutschland mehr als damals. Und die durchschnittliche Zahl der Einwohner pro behandelndem Arzt ging von 300 auf 210 zurück. Doch rasant gewachsen ist auch die Zahl der Behandlungen.

Laut Statistischen Bundesamt stieg allein zwischen 2009 und 2017 in den Kliniken die Zahl der Behandlungsfälle von 17,8 auf 19,5 Millionen. Hinzu kommen etwa eine Milliarde Arztkontakte jährlich in den Praxen. Das hat vor allem mit der Alterung der Gesellschaft, aber auch dem Anspruchsdenken der Patienten zu tun, die jederzeit jeden Arzt aufsuchen können.

Ein weiterer Trend sorgt dafür, dass trotz steigender Medizinerzahl das ärztliche Arbeitsvolumen nicht zulegt: Es gibt immer mehr angestellte Ärzte, die immer häufiger in Teilzeit arbeiten. Das liegt insbesondere daran, dass fast jeder zweite Mediziner weiblich ist – 1991 hatte der Anteil der Ärztinnen erst ein Drittel betragen. Und Frauen achten mehr darauf als Männer, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Die Zahl der im ambulanten Bereich angestellten Ärzte hat sich seit 1996 fast versechsfacht. "Die Ressource Arzt ist und bleibt knapp", fasst Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Lage zusammen.

50 bis 80 Stunden pro Woche

Wer als Arzt aber in der Praxis oder Klinik voll arbeitet, tut das besonders lange. Nach Angaben des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung praktizieren niedergelassene Vertragsärzte im Durchschnitt etwa 50 Stunden pro Woche. In den Krankenhäusern sind 60 bis 80 Stunden keine Seltenheit.

Dabei ist das Interesse am Arztberuf weiter hoch, wie die Nachfrage nach Studienplätzen zeigt – die weniger statt mehr geworden sind. Laut Statistischem Bundesamt gab es im Wintersemester 1990/1991 über 95 000 Studierende, 2015/2016 waren es knapp 90 000. Selbst der angeblich so unbeliebte Job eines Landarztes ist gefragt. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen eine Landarztquote beschlossen. Zum Wintersemester 2019/20 werden die ersten 175 Studenten beginnen, die sich verpflichten, zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Der Ansturm gibt der Idee Recht: Laut Landes-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann trafen 1300 Bewerbungen ein.