SV Grün-Weiß Bergfelde feiert 70-jähriges Bestehen

Heike Weißapfel

Bergfelde (MOZ) Die Anfänge liegen ein wenig im Dunkeln. Fast nichts gibt die Chronik über die ersten zehn Jahre des Vereins Grün-Weiß Bergfelde her, der damals noch "farblos" SG Bergfelde hieß. Immerhin das Geburtsjahr steht fest. "1949 wurde der Fußballplatz hergerichtet. Die Umkleidekabinen waren noch aus Holz", heißt es in der Chronik, die gerade fortgeschrieben wird.

Seit Jahr und Tag sind die Kicker mitten im Wohngebiet an der Wandlitzer Straße beheimatet. Und wie eine Großfamilie seien die Mitglieder auch, sagt der 1. Vorsitzende Christian Grimm. "Es ist ja auch nicht so, dass wir uns hier nicht wohlfühlen würden.", sagt er. "Aber wir haben sämtliche Jugendmannschaften hier, von den Flöhen bis zur A-Jugend, dazu gibt es drei Männerteams, von denen eins in der Kreisoberliga spielt. Die B-Jugend spielt in der Brandenburg-Liga. Außerdem haben wir eine Gymnastikgruppe mit etwa 50 Mitgliedern", zählt Grimm auf. Oft weichen die Fußballer deshalb auf andere Plätze aus. Seit Jahren gibt es eine Spielgemeinschaft mit Birkenwerder – auf deren Kunstrasenplatz die Bergfelder einstweilen nur neidvoll blicken können.

Der Plan hängt an der Wand

Deshalb wird der Verein Grün-Weiß Bergfelde seit vielen Jahren nicht nur mit dem Fußballspielen an sich verbunden, sondern auch mit Kommunalpolitik. Der Plan­entwurf hängt im Vereinshaus direkt unter den zahlreichen Pokalen. Kaum eine Stadtverordnetenversammlung gibt es, in der nicht jemand nachfragt: "Wann wird der neue Sportplatz endlich gebaut?" In der letzten Sitzung der Legislaturperiode war das Jutta Lindner (SPD). Von einer Baugenehmigung seitens des Landkreises konnte Bauamtsleiter Michael Oleck immer noch nicht berichten, doch er hoffe darauf, dass die Ausschreibung innerhalb der nächsten Wochen erfolgen und der Bau im September oder Oktober beginnen kann. Voraussichtlich zwei Jahre später wird der Spielbetrieb stattfinden können. "Wir trauen dem erst, wenn es so weit ist", sagt Christian Grimm lachend. "Aber im Grunde sind wir optimistisch."

Familien im Wettbewerb

Am Sonnabend vor Pfingsten geht es aber nicht um Politik und auch nicht ausschließlich um Fußball. Das Festkomitee hat monatelang gewirbelt, um das 70-jährige Bestehen mit allen, die Lust haben, zum Vereinsheim zu kommen, zünftig zu feiern. Dabei wird auch "die sportlichste Familie" gesucht. Über den Parcours für Groß und Klein will Grimm noch nicht zu viel verraten, aber wer gut im "Eierlaufen" ist, könnte eventuell einen Vorteil daraus ziehen. Ein Fußball-Mixturnier fehlt nicht, aber auch beim Darts und in der Hüpfburg ist sportliche Kondition gefragt. Abends legt DJ Oli zum Tanz auf.

Grün-Weiß Bergfelde hat zurzeit etwa 320 Mitglieder, viele seit Jahrzehnten, manche seit mehr als 50 Jahren. Einigen werde die Mitgliedschaft sogar schon in die Wiege gelegt, erzählt Grimm. Der Vorsitzende selbst, der wie der gesamte neue Vorstand seit März im Amt ist, kam allerdings "erst" vor etwa zehn Jahren aus Berlin dazu – um seinen Sohn Felix anzumelden, der heute als 16-Jähriger in der B-Jugend spielt. Der 51-jährige Schildower Christian Grimm hat selbst bei Einheit Pankow und (Tabak) Aufbau Pankow seine fußballerische Jugend verbracht. Inzwischen gehört er bei Grün-Weiß zum Inventar. Die Begründung ist einfach: "Wer einmal Bergfelder ist, bleibt dabei."

Gefeiert wird am Sonnabend, 8. Juni, an der Ecke Wandlitzer Straße und Briesestraße von 14 bis 22 Uhr. Für Sport, Spiel und Tanz, gemütliches Beisammensein sowie Kulinarisches ist gesorgt.